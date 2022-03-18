我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美1公民在烏克蘭被炸死 家人哀「他正排隊領食物」

華裔花滑女將劉美賢父女 遭中國特工騷擾、索要護照

網球／4大滿貫賽統一 決勝盤採搶10制

體育新聞組／綜合報導
網球四大滿貫賽組委會宣布，今年的大滿貫賽全將試辦決勝盤6平後搶10規則，圖為納達爾。（歐新社）
網球四大滿貫賽組委會宣布，今年的大滿貫賽全將試辦決勝盤6平後搶10規則，圖為納達爾。（歐新社）

網球四大滿貫賽組委會17日宣布，今年的大滿貫賽全將試辦決勝盤6平後搶10規則。

在此之前，選手在決勝盤打到6：6平手時如何決勝負，四大賽使用的規則各有不同。

澳洲公開賽已使用搶10制；美國公開賽50年來選擇採用傳統的搶7制；法國公開賽在比賽進入決勝盤時，不以搶7定輸贏，而是必須連贏2局才能獲勝；溫布頓網球錦標賽2019年在選手決勝盤打到12：12平手時，改用搶7制。

中央社引述法新社報導，四大滿貫賽主辦單位發聲明說：「四大滿貫賽組委會很開心地宣布，共同決定在所有大滿貫賽實施搶10制，在所有決勝盤打到6平後，以搶10決定勝負。」

「四大滿貫賽組委會強烈渴望讓大滿貫賽比賽規則維持一致性，因此做出這項決定。」

除了美網外，其他大滿貫賽是到3年前才有決勝盤搶7規則。在2010年溫布頓網賽美國好手約翰伊斯納（John Isner）對上法國選手馬育（Nicolas Mahut）一役，伊斯內鏖戰超過11個小時，最後是打到第5盤70：68才勝出後，網壇開始出現改變規則的呼聲。

四大滿貫賽組委會又說，他們將先檢視搶10制試行結果，再考慮是否「適用於永久的規則變更上」。

美國好手約翰伊斯納（John Isner）。（歐新社）
美國好手約翰伊斯納（John Isner）。（歐新社）

溫布頓 澳洲

上一則

場邊人語／單場六十 痛快收拾

下一則

足球專欄／曼聯出局 C羅0射門尷尬

延伸閱讀

網球4大滿貫賽宣布 決勝盤統一試行「搶10制」

網球4大滿貫賽宣布 決勝盤統一試行「搶10制」
超市仍售的酸菜包是否動「手、腳」？來源說不清

超市仍售的酸菜包是否動「手、腳」？來源說不清
網球／法國鬆綁防疫規範 約克維奇確定可打法網

網球／法國鬆綁防疫規範 約克維奇確定可打法網
網球／英：除非公開譴責普亭 俄選手別想打溫網

網球／英：除非公開譴責普亭 俄選手別想打溫網

熱門新聞

中美混血滑雪女將谷愛凌正式解除隔離後首次現身北京，參加活動。（取材自微博）

谷愛凌解隔離跑慈善 秀金牌給孩子看「沒事，傳過去吧」

2022-03-14 01:55
谷愛凌曬出和成龍的合照。（取材自在Instagram）

谷愛凌合影成龍 練拳擊要進軍電影圈？

2022-03-16 19:21
湯姆戴利被譽為英國「跳水王子」。（歐新社資料照片）

英國「跳水王子」下體大曝光 跑趴玩太嗨被當眾脫內褲

2022-03-12 16:47
烏克蘭冬季帕奧代表隊。(美聯社)

北京冬季帕運閉幕 中國烏克蘭分居獎牌榜前二

2022-03-13 12:58
谷愛凌婦女節在微博發文。(取材自微博)

谷愛凌大秀6塊肌 鼓勵女性「自信定義美」

2022-03-08 03:37
烏克蘭頭號網球明星斯塔霍斯基身著迷彩軍服，手持卡拉希尼柯夫（Kalashnikov）步槍，腰帶上掛著手槍，在基輔的獨立廣場巡邏。Getty Images

烏克蘭球星換拿步槍 志願參軍保家衛國

2022-03-17 13:02

超人氣

更多 >
圖輯／法拉盛5級大火延燒數小時 5人輕傷 商家損失慘重

圖輯／法拉盛5級大火延燒數小時 5人輕傷 商家損失慘重
沈殿霞愛女倒數繼承遺產 新男友身分曝光

沈殿霞愛女倒數繼承遺產 新男友身分曝光
CNN分析：中國正透過4種手段悄悄對俄羅斯施壓

CNN分析：中國正透過4種手段悄悄對俄羅斯施壓
紐新Omicron亞種病毒傳播快 已占新病例4成

紐新Omicron亞種病毒傳播快 已占新病例4成
加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有

加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有