網球／墨瑞聲援烏克蘭 賽季獎金捐聯合國兒童基金會

英國網球好手墨瑞就宣布，將把2022年接續賽季的獎金捐給聯合國兒童基金會（UNICEF），幫助烏克蘭。(路透)

烏俄戰火還沒結束，各界人士透過不同方式幫助烏克蘭 ，英國 網球好手墨瑞（Andy Murray）就宣布，將把2022年接續賽季的獎金捐給聯合國 兒童基金會（UNICEF），幫助烏克蘭。

墨瑞透過社群平台表示，儘管烏克蘭正受戰火波及，教育的重要性仍在，聯合兒童基金會努力讓流離失所的孩童提供學習管道，「他們也幫助受損學校的重建，還有更換設備和硬體設備。」

墨瑞本身就是聯合國兒童基金會的英國大使，他今年的獎金將捐給烏克蘭，作為俄羅斯入侵時期的緊急醫療用品及兒童發展工具的資金。

「烏克蘭的孩童需要和平，現在。」墨瑞寫道。

最高排名曾居世界第一的墨瑞，生涯獎金數超過6200萬美元，在ATP史上高居第4位，僅次於「三巨頭」約克維奇（Novak Djokovic）、費德勒（Roger Federer）和納達爾（Rafael Nadal）。

不過墨瑞近年受傷所困，成績和獎金數都不如全盛時期，今年目前累積獎金是26萬6692美金。

不只墨瑞送暖，投身軍旅的烏克蘭退役選手斯塔霍斯基（Sergiy Stakhovsky）先前也上傳和小約的對話，感謝小約詢問是否需要經濟上的援助。