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網球／納達爾太威了 今年3場比賽全拿冠軍

記者曾思儒／即時報導
納達爾迎接生涯第91座金杯。（歐新社）
納達爾迎接生涯第91座金杯。（歐新社）

延續開季全勝紀錄，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）今天在墨西哥阿卡普科決賽再寫新猷，他以兩個6：4拍下英國對手諾里（Cameron Norrie），以15連勝成績迎接生涯第91座金杯。

納達爾今年參加的3場比賽全部奪冠，包括上月在澳網打下破男網紀錄的第21座大滿貫；現在他只差3座金盃就可追上傳奇球星藍道（Ivan Lendl），並列史上第3的94冠，離第2名「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）的103冠和美國名將康諾斯（Jimmy Connors）保持的史上第一109冠也愈來愈近。

這也是納達爾生涯第4度在阿卡普科奪冠，其中第一冠已要回溯到2005年，當時他才18歲，寫下賽史最年輕奪冠紀錄，如今再以35歲年紀成為賽史年長冠軍。

「這是很長的職業生涯，當我第一次來時，所有事情都很新鮮，而經過那麼多年，你比起18歲的年輕人更會去感謝每場勝利。」納達爾說。

雖已非18歲年輕人，納達爾自評目前身體狀況很好，期待接下來的印地安泉名人賽表現。

諾里差一勝成為賽史29年來的第一位英國冠軍，他說：「我之前就和納達爾打過，所以對這場有些想法，但我給了他幾球太輕鬆拿分。」他自評自己專注力不夠集中，沒能阻斷對手的開連勝紀錄。

納達爾 英國 墨西哥

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