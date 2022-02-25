網球／約克維奇讓出世界第一「Big4」霸榜18年時代結束

網壇四巨頭的時代將逐漸走入歷史，左起為約克維奇、費德勒、納達爾、墨瑞。（取材自推特）

塞爾維亞名將約克維奇 （Novak Djokovic）在ATP500杜拜男網賽8強，爆冷敗給世界排名123的捷克黑馬維斯利（Jiri Vesely），確定將球王寶座拱手讓給俄羅斯 好手梅德維夫（Daniil Medvedev），也意味著歷時18年的網壇四巨頭的時代將逐漸走入歷史。

約克維奇長達361周的世界第一寶座將在下周讓出，由新世代俄國好手梅德維夫接手，過去「Big 4」壟斷球王寶座的局面也宣告終結。

意外落馬的約克維奇坦言，「今天不是屬於自己的日子」，但仍展現風度祝賀梅德維夫成為新科球王，再創另一個盛世。「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）自2004年取代美國好手洛迪克（Andy Roddick）後，就和納達爾 （Rafael Nadal）、墨瑞（Andy Murray）、約克維奇輪流坐上男單世界第一位置，如今歷時18年的網壇四巨頭時代也宣告終結。