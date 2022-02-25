我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登將提名非裔法官傑克森出任大法官

俄軍步步逼近 上萬烏克蘭人湧入波蘭等北約鄰國

網球／約克維奇讓出世界第一「Big4」霸榜18年時代結束

體育新聞組／綜合報導
網壇四巨頭的時代將逐漸走入歷史，左起為約克維奇、費德勒、納達爾、墨瑞。（取材自推特）
網壇四巨頭的時代將逐漸走入歷史，左起為約克維奇、費德勒、納達爾、墨瑞。（取材自推特）

塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）在ATP500杜拜男網賽8強，爆冷敗給世界排名123的捷克黑馬維斯利（Jiri Vesely），確定將球王寶座拱手讓給俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev），也意味著歷時18年的網壇四巨頭的時代將逐漸走入歷史。

約克維奇長達361周的世界第一寶座將在下周讓出，由新世代俄國好手梅德維夫接手，過去「Big 4」壟斷球王寶座的局面也宣告終結。

意外落馬的約克維奇坦言，「今天不是屬於自己的日子」，但仍展現風度祝賀梅德維夫成為新科球王，再創另一個盛世。「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）自2004年取代美國好手洛迪克（Andy　Roddick）後，就和納達爾（Rafael Nadal）、墨瑞（Andy Murray）、約克維奇輪流坐上男單世界第一位置，如今歷時18年的網壇四巨頭時代也宣告終結。

約克維奇 納達爾 俄羅斯

上一則

NBA／與好兄弟哈特互換東家 南斯爆：我們連住家也交換

延伸閱讀

網球／約帥意外輸球 球王拱手讓給梅德維夫

網球／約帥意外輸球 球王拱手讓給梅德維夫
網球／約克維奇意外落敗 球王寶座拱手讓給梅德維夫

網球／約克維奇意外落敗 球王寶座拱手讓給梅德維夫
網球／梅德維夫成新球王？約克維奇不在意

網球／梅德維夫成新球王？約克維奇不在意
網球／約克維奇想再打澳網 認了確診不戴口罩「自私」

網球／約克維奇想再打澳網 認了確診不戴口罩「自私」

熱門新聞

俄羅斯選手瓦莉娃(Kamila Valieva)在等分區哭倒。紅圈圈起處為「Kiss & Cry」的識別牌。(美聯社)

冬奧／花滑場邊的「Kiss & Cry」是什麼意思？

2022-02-17 17:48
2022年北京冬奧會和冬殘奧會獎牌。(新華社)

1張圖／冬奧獎牌榜 中9金排第3 美8金排第4

2022-02-20 03:00
18歲的谷愛凌首征冬奧連奪2金1銀，但因未明言會否四年後繼續代表中國隊，一度受網民非議。(取材自微博)

被批賺夠人民幣就回美國 谷愛凌「我在北京啊」平眾怒

2022-02-23 18:48
前冬奧花式滑冰金牌金妍兒。 美聯社

冬奧／30歲阿姨跟15歲女孩計較？金妍兒遭俄國網暴

2022-02-18 19:31
北京2022年冬奧會花樣滑冰雙人滑自由滑比賽19日在首都體育館舉行，中國選手隋文靜/韓聰奪得雙人滑冠軍。 新華社

冬奧／花樣滑冰雙人滑 韓聰、隋文靜奪金牌

2022-02-19 09:08
谷愛凌在北京冬奧包辦兩金一銀。（路透）

2026冬奧拚衛冕？谷愛凌沒鬆口 先去史丹福念書

2022-02-18 08:23

超人氣

更多 >
烏克蘭戰事首日137人亡 澤倫斯基：沒人與我們並肩作戰

烏克蘭戰事首日137人亡 澤倫斯基：沒人與我們並肩作戰
放過俄烏戰事 股指驚天逆轉

放過俄烏戰事 股指驚天逆轉

以希特勒為師 專家預測普亭的下一步是……

以希特勒為師 專家預測普亭的下一步是……
俄烏戰火時間線／半天內 俄發動203次襲擊 烏已數十死

俄烏戰火時間線／半天內 俄發動203次襲擊 烏已數十死
烏克蘭防空力量幾摧毀殆盡 俄防長：將發動新一輪攻勢

烏克蘭防空力量幾摧毀殆盡 俄防長：將發動新一輪攻勢