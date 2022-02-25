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網球／約帥意外輸球 球王拱手讓給梅德維夫

體育新聞組／綜合報導
小約（左）意外敗給維斯利（右）。（歐新社）
小約（左）意外敗給維斯利（右）。（歐新社）

塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）在24日的杜拜八強賽中意外敗北，連帶賠上了他的世界第一寶座。

他以6：4、7：6（7：4）的比分輸給了世界排名第123位的捷克球員維斯利（Jiri Vesely）。

約克維奇參與本賽季的第一場比賽中，也是自澳網被驅逐出境後的第一場比賽，至少需要打進四強賽，才能阻止梅德維夫（Daniil Medvedev）取代他位居榜首。梅德維夫確定將於2月28日成為世界男單霸主。

左手持拍的維斯利賽後生涯對戰約克維奇為完美的2：0。這個結果將使梅德維成為自2004年以來第一個在「四大天王」之外登上世界網球排名第一的球員。四大天王是指約克維奇、納達爾（Rafael Nadal）、費德勒（Roger Federer）和墨瑞（Andy Murray）。

約克維奇占據世界排名第一的時間裡長達創紀錄的361周，他在8強賽開賽前表示，如果俄羅斯籍的梅德維夫成功登頂，他「將是第一個祝賀」的人。

目前在墨西哥參加阿卡普爾科（Acapulco）錦標賽的美網冠軍梅德維夫，將繼卡菲尼哥夫（Yevgeny Kafelnikov）和沙芬（Marat Safin）之後第三位登上世界第一的俄羅斯球員。

34歲的約克維奇承認，「我缺少一點比賽感，你知道的。我還在球場上尋找最佳狀態。」由於他拒絕接種疫苗，目前無法進入美國參加下個月在印第安維爾斯和邁阿密舉行的1000積分大師賽。

約克維奇 俄羅斯 納達爾

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