網球／約克維奇打疫苗了？進入印地安泉網賽名單

約克維奇。（路透）

先前因為沒打COVID-19疫苗 被拒於澳洲 公開賽門外的塞爾維亞網球名將約克維奇 ，今天出現在下月世界職業網球協會印地安泉大師賽出賽名單中。

主辦單位今天宣布拿過ATP印地安泉大師賽（Indian Wells Masters）5座冠軍的約克維奇（Novak Djokovic）進入出賽名單，還說觀眾觀賞這場3月7日至20日的賽事時，必須出示COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種證明。

約克維奇上月原想在澳網挑戰4連霸，若能成功，將贏得創紀錄的第21座大滿貫賽男單冠軍，但澳洲邊境官員表示，約克維奇未達疫苗接種要求，不得入境澳洲。

最後約克維奇的簽證遭取消，上訴失敗後，他未出賽澳網即離開澳洲。

最後本屆澳網冠軍由西班牙猛將納達爾（Rafael Nadal）拿下。納達爾今年也在印地安泉參賽名單中。

印地安泉主辦單位在聲明中說，必須接種疫苗才能出賽，但也表示，約克維奇與其他男子選手的參賽規章制度，將由ATP根據美國防疫限制來決定。

聲明指出：「由於安全與健康是這場賽事的最大優先，BNP法國巴黎銀行網球公開賽（BNP Paribas Open, 印地安泉大師賽正式名稱）要求持有完整接種的有效證明，才能進入印地安泉網球場（Indian Wells Tennis Garden）參賽。」