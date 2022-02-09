網球／復出戰即退休戰？阿根廷名將迪爾波卓淚灑球場

阿根廷網球名將迪爾波卓。（歐新社）

世界排名曾高居第3位的阿根廷網球名將迪爾波卓（Juan Martin del Potro），相隔兩年半終於重回賽場，但復出戰卻可能就是告別戰，他以1：6、3：6在家鄉的阿根廷公開賽出局，在球迷面前更忍不住淚灑球場。比賽還沒結束他已眼眶含淚，揮淚後才進行自己的發球局，只是最終沒能迎接勝利。

迪爾波卓2009年美網決賽擊敗「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer），成為近代少數能突破「三巨頭」大滿貫霸業的球員；他也是2012年倫敦奧運 銅牌得主，4年後的里約奧運再帶回一面銀牌，但2018年上海名人賽時傷到髌骨，就此展開漫長復健路。

迪爾波卓從2019年中後就再沒出賽紀錄，最近一次動刀是2020年8月，去年3月再宣布動膝蓋手術，本周決定在家鄉賽事復出，他在比賽尾聲3度拭淚，才展開自己的發球局。

最終直落2不敵同胞迪爾波尼斯（Federico Delbonis），迪爾波卓擁抱對手後向觀眾致意，他說：「我們可能不會再見了。」

阿根廷網球名將迪爾波卓。（歐新社）

「今天我付出所有，直到最後一分。我很開心，因為我可能的最後一場比賽是在你們的面前，而不是記者會，我會永遠記住你們。」迪爾波卓感觸滿懷說。

迪爾波卓先前就曾預告，復出計畫更像是告別戰，他表示膝蓋問題讓他像是「活在夢魘中」。

光是膝蓋手術就進行了4次的迪爾波卓表示，和醫生討論後會決定是否參加下周在巴西 舉行的里約公開賽，「我會和醫生再談談，我會看看膝蓋狀況再決定。我總是抱持開放態度，如果今天就是最後一戰，我也會帶著開心離開。」