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澳網／讓2追3逆轉勝封王 納達爾摘21大滿貫

體育新聞組／綜合報導
西班牙納達爾在澳網男單決賽演出「輸二贏三」的逆轉，贏得第21座大滿貫賽冠軍。（路透）
西班牙納達爾在澳網男單決賽演出「輸二贏三」的逆轉，贏得第21座大滿貫賽冠軍。（路透）

澳網男單決賽上，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）先輸兩盤，陷入絕對落後，卻演出驚奇大逆轉，在歷經5小時24分鐘大戰後，以2：6、6：7（5：7）、6：4、6：4、7：5擊敗世界排名第2的俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev），迎接個人第2座澳網金杯。生涯大滿貫數更累積到第21座，超車塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）和「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer），獨居史上第一。

這是納達爾生涯第6場澳網決賽，他除2009年摘冠，接續4次都「銀恨」，包括2012年和約帥進行的5小時53分鐘史詩級大戰吞敗；相隔10年，決賽對手換成年輕10歲的梅德維夫，兩人也曾在2019年美網決賽碰頭，納達爾在同樣的5盤馬拉松式戰役成為最後奪勝一方，賽後開心拋開球拍、掩面迎接歷史性的一刻。

納達爾去年8月後就沒有出賽紀錄，年底還宣布染上新冠肺炎，但新賽季從澳洲出發，他先在墨爾本摘冠，寫下連19季都有冠軍的紀錄，30日再迎接澳網金杯，成為史上第4位至少兩度「全滿貫」的選手。

將獎杯高高舉起、360度旋轉一圈，納達爾感性謝謝超過凌晨1點仍在現場的球迷，「這感覺很不可思議，非常謝謝你們的支持。」他形容這場比賽會是自己網球生涯最難忘的比賽之一，同時讚美對手梅德維夫有驚人天賦，成就這場特別戰役。

梅德維夫去年美網擋下約克維奇年度「全滿貫」機會，迎接生涯第一座大滿貫，今年以第2種子身分參加澳網再闖決賽，若能奪冠除能在2月底登上「世界球王」寶座，還將成為網球公開化年代後第一位連續拿下頭兩個大滿貫的選手，但離紀錄差了最後一盤。

「西班牙蠻牛」納達爾在澳網男單決賽上演驚天逆轉。（歐新社）
「西班牙蠻牛」納達爾在澳網男單決賽上演驚天逆轉。（歐新社）

納達爾 澳網 約克維奇

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