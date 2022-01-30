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澳網／馬拉松大戰勝出 球后組合奪第4座大滿貫

記者曾思儒／即時報導
名列澳網女雙頭號種子的捷克組合雷茨科娃（左）／絲妮柯娃贏得澳網女雙冠軍。 路透
名列澳網女雙頭號種子的捷克組合雷茨科娃（左）／絲妮柯娃贏得澳網女雙冠軍。 路透

名列澳網女雙頭號種子的捷克組合雷茨科娃（Barbora Krejcikova）／絲妮柯娃（Katerina Siniakova），挑戰搭檔第一座澳網金盃的最終戰經馬拉松大戰，仍以6：7（3：7）、6：4、6：4拍下今年才合拍的哈薩克、巴西組合丹妮莉娜（Anna Danilina）／瑪伊亞（Beatriz Haddad Maia），攜手高捧第4座大滿貫金盃。

丹妮莉娜／瑪伊亞雖是新組合，澳網沒排上任何種子，但澳網前才在雪梨封后，帶著完美的9勝0敗戰績進入今天的澳網最終戰；功績彪炳的捷克組合，除拿下2018年和2021年法網金盃，2018年溫布頓也登頂，加上去年東京奧運和WTA年終賽冠軍，是去年的WTA最佳組合得主，目前雙打排名包辦前2。

兩組人馬30日一路廝殺，首盤就打到「搶7」，丹妮莉娜／瑪伊亞打滿1小時才先下一城；捷克組合第二盤靠第一局就破發成功，以6：4扳回一城。

決勝盤捷克組合第5局和第7局接連破發，連保帶破下取得5：2絕對領先，但第8局絲妮柯娃的「賽末發球局」也遭回破，直到第10局雷茨科娃的發球局，兩人第一個「冠軍點」才在雷茨科娃的巧妙高吊球下拿下勝利，以6：4成為2小時42分鐘大戰勝家。

今年澳網奪冠的雙打組合可共享67萬5000澳幣（約47.2萬美元）獎金，亞軍獎金是36萬澳幣。

女雙決賽是今年澳網倒數第2場決賽，壓軸的男單決賽將由「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）對決俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）。

澳網 東京奧運 納達爾

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