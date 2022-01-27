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澳網／手術後打出代表作 柯林斯拍下法網冠軍首闖決賽

記者曾思儒／即時報導
美國女將柯林斯首度打進大滿貫女單決賽。Getty Images
美國女將柯林斯首度打進大滿貫女單決賽。Getty Images

去年4月進行子宮內膜異位手術的美國女將柯林斯（Danielle Collins），今年澳網先追平過去最佳的4強紀錄，今天再推進一步，她以6：4、6：1力退列第7種子的波蘭好手斯威雅蒂（Iga Swiatek），闖進生涯第一場大滿貫決賽。

28歲的柯林斯是2019年澳網4強選手，今年澳網排27種子；年僅20歲的斯威雅蒂則是今年澳網4強最年輕的選手，她也是2020年法網冠軍，今年澳網第2度打進大滿貫4強。

今天碰頭，柯林斯開賽就兩度破發成功，4：0的絕對領先雖被追到5：4，其中第8局還錯失3個「盤末點」，但第10局仍把握住第5個機會，以6：4先下一城。

第二盤戰況和首盤十分類似，斯威雅蒂頭兩個發球局都沒能把握住，讓柯林斯再度取得4：0領先；斯威雅蒂第5局雖保住發球局「破蛋」，但第7局再度遭破發，讓柯林斯歷時1小時又18分鐘就拍下勝利。

柯林斯將於29日女單決賽將對決地主的「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty）。芭蒂稍早以6：1、6：3拍下美國女將凱絲（Madison Keys），首度打進家鄉大滿貫最終戰，挑戰生涯第3座大滿貫金盃。

兩位女將都是首度打進澳網決賽，代表周六將產出新一位澳網冠軍得主。

澳網 法網

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