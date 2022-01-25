澳網／太勵志…挑戰17年 32歲女將首闖8強

法國女將柯妮特闖進澳網女單八強，激動地哭了。（歐新社）

澳網 單打八強全出爐，男單都是種子就位，女單則冷門頻傳，除第二種子莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）落馬，兩座大滿貫得主哈蕾普（Simona Halep）也出局，共有三位非種子闖最後八強，法國女將柯妮特（Alize Cornet）更寫勵志故事。

法國32歲女將柯妮特從2005年開始挑戰大滿貫，今年澳網是生涯第63場，終於突破「第4輪魔咒」，以6：4、3：6、6：4拍下羅馬尼亞前「世界球后」哈蕾普，生涯首闖大滿貫8強後忍不住落下激動淚水。連62場大滿貫都沒能叩關8強，柯妮特寫下網球公開化年代後的另類紀錄。

哈蕾普是兩個大滿貫得主，包括她和衛冕者大坂直美、列第3種子的西班牙名將蒙奎露扎（Garbine Muguruza）都提前落馬；白俄羅斯 好手莎芭蓮卡也意外出局，以7：5、2：6、6：7（7：10）不敵愛沙尼亞女將卡奈琵（Kaia Kanepi），再錯過挑戰生涯第一座大滿貫的機會。

列男單第4種子的希臘球星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）也遭遇苦戰，通過5盤大戰考驗，以4：6、6：4、4：6、6：3、6：4逆轉美國對手弗里茲（Taylor Fritz），歷經3小時又23分鐘搭上8強末班車。

去年打進四強的西西帕斯說，以自己奮戰表現為傲，「關鍵時刻我能保持穩定，挺過考驗，球場氣氛太好了，這感覺好到很不真實。」

此外，去年東京奧運 男單金牌得主澤瑞夫（Alexander Zverev）則意外敗給加拿大新星沙波瓦羅夫（Denis Shapovalov），賽後他無力地表示自己的表現相當糟糕，自覺「還不配成為世界球王」。

名列澳網大會3號種子的澤瑞夫，在球王約克維奇（Novak Djokovic）無法參賽的情況下，原先他被看好是與俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）爭冠的最有力人選。

「我這整個星期都打得很差。這可能是自去年溫網以來，我表現最糟的比賽之一」，茲維列夫表示，輸掉這場比賽完全是個人的問題，「作為世界第3的球員，我必須為沒做好的事情負責」。