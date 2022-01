澳網／穿「彭帥在哪裡」 球迷遭驅離

兩度打下大滿貫女雙金盃的中國女網名將「金花」彭帥 ,去年11月初微博發出長文,指控中國前副總理張高麗逼迫她發生性行為,震撼體壇和政壇;今年澳網 有球迷穿上印有「彭帥在哪裡?」的上衣,但遭球場保全驅離。

彭帥發出爆料長文後,該篇貼文沒多久就遭刪除,她的人身安全也備受關注。事件後彭帥就從社群媒體銷聲匿跡,儘管國際奧會表示有與她通話,但僅公布一張視訊照片,彭帥仍是「失蹤」狀態。

有球迷透過澳網為彭帥發聲,他穿上印有「彭帥在哪裡」英文字樣的上衣,並準備相關標語,但還沒進場就遭球場保全驅離。

有澳網官方人員回應,澳網有項入場規定,球迷身上不能有任何政治標語,「澳洲 網球協會設置這條規定,不管你是說了什麼。我不是說你不能有這些觀點,但澳洲網協的規定就在這。」

球迷遭驅離的影片有被上傳到社群平台,觀賞次數已破萬。澳洲網協之後有回應,彭帥的處境是「優先考慮」,但球迷並不允許攜帶任何和政治相關的內容物進入球場,票務說明就已寫得一清二楚,不論是上衣、標語或是其他方式都相同。

仍有不少球員為彭帥發聲,提前落馬的女單衛冕軍大坂直美上周受訪曾提到,很在意彭帥的安全;兩度拿下澳網的白俄羅斯前球后雅莎蘭卡(Victoria Azarenka)也說,應該持續聯繫彭帥,確保這位女將的安全和狀態。

Tennis Australia is standing by its decision to order an Australian Open spectator to remove a shirt that featured a message supporting Peng Shuai amid ongoing concerns for the Chinese tennis star’s welfare.



Where are all you boycotters now?pic.twitter.com/WlbAD5iBQH