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澳網／穿「彭帥在哪裡」 球迷遭驅離

記者曾思儒／即時報導
球迷穿著「彭帥在那裡？」的衣服遭到驅逐。 取材自推特
球迷穿著「彭帥在那裡？」的衣服遭到驅逐。 取材自推特

兩度打下大滿貫女雙金盃的中國女網名將「金花」彭帥，去年11月初微博發出長文，指控中國前副總理張高麗逼迫她發生性行為，震撼體壇和政壇；今年澳網有球迷穿上印有「彭帥在哪裡？」的上衣，但遭球場保全驅離。

彭帥發出爆料長文後，該篇貼文沒多久就遭刪除，她的人身安全也備受關注。事件後彭帥就從社群媒體銷聲匿跡，儘管國際奧會表示有與她通話，但僅公布一張視訊照片，彭帥仍是「失蹤」狀態。

有球迷透過澳網為彭帥發聲，他穿上印有「彭帥在哪裡」英文字樣的上衣，並準備相關標語，但還沒進場就遭球場保全驅離。

有澳網官方人員回應，澳網有項入場規定，球迷身上不能有任何政治標語，「澳洲網球協會設置這條規定，不管你是說了什麼。我不是說你不能有這些觀點，但澳洲網協的規定就在這。」

球迷遭驅離的影片有被上傳到社群平台，觀賞次數已破萬。澳洲網協之後有回應，彭帥的處境是「優先考慮」，但球迷並不允許攜帶任何和政治相關的內容物進入球場，票務說明就已寫得一清二楚，不論是上衣、標語或是其他方式都相同。

仍有不少球員為彭帥發聲，提前落馬的女單衛冕軍大坂直美上周受訪曾提到，很在意彭帥的安全；兩度拿下澳網的白俄羅斯前球后雅莎蘭卡（Victoria Azarenka）也說，應該持續聯繫彭帥，確保這位女將的安全和狀態。

彭帥 澳網 澳洲

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