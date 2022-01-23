澳網冠軍熱門 梅德維夫輕鬆闖16強

梅德維夫挺進第三輪。（Getty Images）

澳洲網球公開賽 男單第三輪，俄羅斯 好手梅德維夫（DaniilMedvedev）以直落三淘汰荷蘭選手范德贊德舒爾普（Botic van de Zandschulp），輕鬆晉級16強；希臘網球名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）雖丟一盤，但保住全部發球局，擊敗排名56的法國好手佩爾，挺進澳洲網球公開賽16強，屆時將遭遇第20種子美國好手佛里茲。

法新社報導，男網世界排名第2的梅德維夫在酷熱天氣中，花了1小時55分鐘以6：4、6：4、6：2，連續第4年挺進澳網 16強。

世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）被澳洲取消簽證並驅逐出境，無法衛冕，而去年澳網亞軍梅德維夫已成奪冠大熱門。他去年曾在美網擊敗喬科維奇奪冠，如今希望再下一城，捧住澳網金杯。

男單世界排名第4的希臘網球名將西西帕斯原本朝直落三盤獲勝之路前進，卻在第三盤搶7時落敗，最終6：3、7：5、6：7（2：7）、6：4，鏖戰2小時42分於拉佛球場（Rod Laver Arena）奪勝。

他將在16強賽對決美國選手佛里茲（TaylorFritz）。佛里茲與大會第15種子、西班牙網球好手包蒂斯塔-阿古特（Roberto Bautista Agut）力拚5盤，才以6：0、3：6、3：6、6：4、6：3勝出。

西西帕斯曾經兩度闖進澳網4強，但至今尚未抱回任何大滿貫賽金杯。