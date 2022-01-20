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澳網／前球王墨瑞遭直落3淘汰 阿根廷小巨人也爆冷吞敗

中央社／墨爾本20日綜合外電
墨瑞跟澳網說再見。（路透）
墨瑞跟澳網說再見。（路透）

曾高居男網世界第一的英國名將墨瑞（Andy Murray）今天在澳洲網球公開賽次輪吞敗，直落3輸給日本的資格賽選手丹尼爾太郎；與此同時，「阿根廷小巨人」史瓦茲曼也遭地主選手爆冷淘汰。

世界排名第120的丹尼爾太郎（Taro Daniel）在凱恩球場（John Cain Arena）花2小時48分鐘，以3個6比4打敗坐擁3座大滿貫冠軍的墨瑞，生涯首度闖進大滿貫殿堂第3輪。

丹尼爾太郎將在第3輪對上義大利新星、大會第11種子辛納（Jannik Sinner）。

丹尼爾太郎表示：「我（今天打球）水準絕佳。我在第3盤時變得相當緊張，我有點抽筋，但我試著別對這場與墨瑞的比賽太過小題大作。」

現年34歲的墨瑞2019年動了攸關其生涯的臀部手術，他目前世界排名第113名，今年拿外卡出戰澳網，在首輪5盤大戰淘汰21種子喬治亞好手巴西拉希維利（Nikoloz Basilashvili）。

墨瑞今天敗給28歲的丹尼爾太郎後，快速離開球場，對失去晉級機會感到相當失望。

男單另一場賽事，持澳網外卡的地主選手歐康奈爾（Chris O'Connell）在第2輪以7比6 （6）、6比4、6比4，擊退第13種子史瓦茲曼（Diego Schwartzman）。

世界排名第175的歐康奈爾將自己得以挺進第3輪歸功於教練、退役澳洲網球選手馬托塞維奇（Marinko Matosevic）。

「我一直與馬林可（馬托塞維奇名）合作。他對我現在想要的打法非常有信心。這是我首度每天都有一對一教練陪著我。」

歐康奈爾稱讚教練曾是一名非常出色的球員，現在則把所有對比賽的解讀傳授給自己。

歐康奈爾下一戰將碰上美國選手克里希（Maxime Cressy）。

澳洲網球公開賽 澳網 義大利

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