大坂直美不願回答關於約克維奇的問題。(美聯社)

澳洲網球公開賽 尋求衛冕的日籍女將大坂直美 19日直落2擊敗美國的布蘭格(Camila Osorio)晉級第3輪,若繼續過關斬將,她可望在第4輪遭遇當今世界球后巴蒂。賽後大坂直美也被問到約克維奇 (Novak Djokovic)風波,不過她冷酷回應七個字。

大坂直美只花了20分鐘就收拾了世界排名第54的布蘭格晉級,24歲的大坂也是2019年澳網女單的冠軍,本屆賽事她將在第3輪迎戰同樣來自美國、目前世界排名第60的阿尼西莫娃(Amanda Anisimova),並且有機會在16強與澳洲的芭蒂(Ash Barty)捉對廝殺。

賽後媒體訪問有關約克維奇遭取消簽證及驅逐出境,大坂直美直言「問我意見有用嗎?(Is my opinion going to help anything?)。記者解釋,是想了解其他選手對此事件的看法,大坂直美再度終結對話,「好吧,我會略過這題,謝謝。(Yeah, I’ll kind of pass on that. Thanks though.)。」