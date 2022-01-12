澳網／約克維奇列頭號種子出賽未定 坦承確診仍受訪

約克維奇挑戰澳網四連霸，還未開賽就波折不斷。（歐新社）

網壇世界球王約克維奇 （Novak Djokovic）12日在Instagram發布聲明，就他在2021年12月得知PCR檢測結果呈陽性反應前的一列活動相關「持續錯誤訊息」進行說明，並且承認自己在明知確診的情況下，仍出席面對面採訪與拍照活動，稱他不想讓記者失望。

約克維奇表示，雖然他受訪後回家依規定時間進行隔離，「經過審慎思考，這是一個判斷錯誤，我接受我應該重新安排這個約訪」。

此外，約克維奇的澳洲簽證事件還沒落幕，澳洲總理莫里森、塞爾維亞總理布納比奇還特別通話討論約帥的狀況，不過他仍居17日開打的澳洲網球公開賽 男單頭號種子。

約帥上周從杜拜飛到墨爾本，卻因未符合防疫入境規定遭取消簽證，引發軒然大波；他提出訴訟後獲得勝訴，但澳洲政府正調查他的入境資料，是否在旅遊史上申報不實，約帥可能再面臨驅逐出境處境。

英國衛報報導，在約克維奇1日提交的澳洲旅遊聲明中，他在被問到「是否在飛往澳洲的前14天內旅行過或將要旅行？」時，他回答「沒有」。該聲明附有警告，即提供虛假或誤導性資訊是嚴重罪行，也可處以民事處罰。

但約克維奇的社群媒體顯示，他聖誕節那天在塞爾維亞首都貝爾格勒，接著1月4日從西班牙飛往澳洲。

上周已公開力挺約帥的布納比奇10日特別和莫里森通話，他解釋澳洲在新冠肺炎疫情期間的非歧視性邊境政策，布納比奇則關心約帥備戰狀況，雙分同意就這起事件保持聯絡。

約帥能否如願挑戰生涯第十座澳網 金盃仍不明，但在澳網公告的種子序仍列頭號種子；目前同以廿座大滿貫並列男單紀錄的「西班牙蠻牛」納達爾列第六種子，「三巨頭」之一的「瑞士特快車」費德勒因膝傷未癒缺陣。

剛在阿得雷德女網賽奪冠的芭蒂在女單領銜，尋求女單衛冕的日本名將大坂直美列十三種子，去年美網驚奇奪冠的英國小將瑞度卡努列17種子。