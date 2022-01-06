防疫祭品？特權豁免？澳洲扣押約克維奇的「疫苗亂鬥」

全球網球男單排名世界第一、同時也是去年奪標的澳網衛冕冠軍約克維奇（Novak Djokovic）——素以「反疫苗戰士」聞名的他，5日深夜飛抵墨爾本國際機場後，卻因「簽證免疫認證」的爭議問題，而遭到澳洲邊防署單獨扣押，並以申請不符資格為名，宣布撤銷約克維奇的入境簽證，欲將他強制遣返、驅逐出境。（路透）

「如果澳洲不讓『我們的約克維奇 』入境打球，我們就要號召所有網球愛好者上街抗議！」2022開年後，世界網球界的首場重大賽事「澳洲網球公開賽 」，即將於1月17日於墨爾本盛大舉行。然而全球網球男單排名世界第一、同時也是去年奪標的澳網衛冕冠軍——約克維奇（Novak Djokovic）——素以「反疫苗 戰士」聞名的他，5日深夜飛抵墨爾本國際機場後，卻因「簽證免疫認證」的爭議問題，而遭到澳洲邊防署單獨扣押，並以申請不符資格為名，宣布撤銷約克維奇的入境簽證，欲將他強制遣返、驅逐出境。

約克維奇被海關抓走、極可能被直接轟出澳洲的消息，迅速震動澳洲社會與全球體壇——因為在海關風波的48小時前，澳洲網協與墨爾本上級的澳洲維多利亞省政府，才於輿論譁然之中，批准了「堅持不打COVID-19疫苗的約克維奇」提出的特殊醫療理由，特許他能在「不必施打疫苗」的狀態下，如期入境「疫情正飆至歷史高峰的澳洲」打澳網。

截至墨爾本時間6日下午2時為止，被獨自卡在海關審訊室超過10小時的約克維奇，已被送入澳洲邊防署控制的隔離旅館「休息兼等待發落」，但這位世界排名第一的現任網球王，不僅強硬地「拒絕接受遣返」，更找來律師要對澳洲政府提告上訴；與此同時，約克維奇的祖國——塞爾維亞政府——也憤怒地下達了總統級的外交救援令，承諾將透過一切施壓手段護航球王順利參賽，甚至連約克維奇的老爸都痛批澳洲政府的「防疫政治介入體育」，揚言要號召塞裔僑民與全球網球愛好者衝上墨爾本街頭示威，「為諾瓦克的自由抗爭！」

疫苗風波 政治體育超展開

但這離譜而複雜的體育政治超展開，究竟是怎麼一回事？約克維奇為何寧可成為「防疫魔王」也打死不願接種COVID-19疫苗？國際網壇先前又為何批准讓約克維奇「特許入境」？約克維奇為何會招惹澳洲聯邦政府，整起參賽風波又會何會成為轟動世界的「疫苗責任大亂鬥」？

圖為2021年澳網的約克維奇。（美聯社）

費缺賽納不來 約帥最大熱門

現年34歲的約克維奇，是當前國際男子網壇的「世界第一」，也是去年澳網公開賽的冠軍衛冕者。而即將於1月17日在墨爾本開賽的澳洲網球公開賽，則是2022年「四大滿貫」公開賽的第一場大型賽事——除了再次衛冕澳網的個人期待之外，對於生涯正處於黃金時期的約克維奇來說，更是自己追求成為「歷史第一人」的關鍵戰役。

在網壇歷史紀錄裡，目前世人們仍正見證著男子網壇「三大球王鼎立」的最強時代——瑞士球王費德勒（Roger Federer）、西班牙球王納達爾（Rafa Nadal）、與塞爾維亞球王約克維奇——各自都擁有20座大滿貫冠軍。

但即將41歲的費德勒，因為膝蓋手術已缺賽年餘，傳聞很可能在今年內宣布退休；35歲的納達爾則是稱霸紅土賽場之王，但一年多來也被各種傷病困擾，目前剛從12月中旬的新冠肺炎突破性感染復原，於體能狀態、或場地擅長度都顯得相對不利——因此狀態大好，除了美網惜敗錯失「年度全滿貫」以外，去年連取三大滿貫冠軍的約克維奇，過往曾9度澳網奪冠（史上第一人）的紀錄，也讓他成為本屆澳網與「率先搶下網壇史無前例的生涯第21個大滿貫」的最大熱門。

然而約克維奇的登峰造極，卻碰上了壟罩世界超過兩年的COVID-19全球疫情，這反而讓球王本人的「個人身體意志」成為了新聞焦點，因為約克維奇本人過去就一直是「反疫苗運動」的場邊支持者（疫情前主要牽扯是兒童施打麻疹疫苗），在COVID-19疫情期間，他也更強化了自己「反疫苗戰士」的爭議形象——除了身邊的家人與團隊屢屢捲入疫情陰謀論（5G訊號感染說）以外，約克維奇更是一直堅持拒絕施打「任何疫苗」，甚至直接表態「我個人就是反疫苗」。

但為什麼約克維奇堅持抗拒疫苗呢？特別是他自己與家人也曾在2020年夏天染上病毒，應當很清楚COVID-19病毒的無孔不入，與對網球產業的重大傷害性。但對此，約克維奇則強調自己並不是宣傳「大家不要打疫苗」，而是他自己「個人不能接受把東西打進身體裡的強迫性」——約克維奇主張：如果法律規定接種疫苗是「法定義務」的話，那他自己到時就會再斟酌，但當前的規定應該要讓大家有個人身體與生理自決的選擇權力，「我只是依此權力，選擇不打疫苗而已。」

約克維奇主張：如果法律規定接種疫苗是「法定義務」的話，那他自己到時就會再斟酌，但當前的規定應該要讓大家有個人身體與生理自決的選擇權力，「我只是依此權力，選擇不打疫苗而已。」（美聯社）

「疫苗懷疑論」與精神療法有關？

那為什麼選擇不打呢？約克維奇自己則沒有更進一步的說明與解釋。但一般認為，約克維奇所持的「疫苗懷疑論」，或許和他自己的精神療法與特殊食療習慣有關。根據約克維奇的自傳，他曾是乳糖不耐症與麩質食物嚴重過敏者，這曾讓他的職業生涯遭遇低谷瓶頸，直到後來特殊調理飲食的食療與教練團傳授他各種「靈修療法」後，他才快速衝向巔峰，成為穩定發揮的冠軍球王——自此之後，約克維奇屢屢提出各種特殊但不被現代醫療科學所認可的替代醫學說法，一部分人認為「他說的東西只要不影響別人就好」，但另一部分人則譏諷他已成為網球界的葛妮絲派楚（Gwyneth Paltrow），並指責他在重大防疫問題上的「不負責任」。

約克維奇的反疫苗論述，讓他網壇的公關形象遭到很大的批評與質疑壓力。像是澳網所在墨爾本社會輿論，就對約克維奇「鐵齒不打疫苗的個人堅持」頗感冒犯與憤怒——對於那些因為疫情家破人亡、生計出了問題的一般民眾來講，約克維奇的「個人意志」就是害死大家的不理性自私。

但對此，約克維奇卻不感退縮，在他的理解反而認為：人們總是為了防疫效果不彰在遷怒少數人的選擇，他自己雖然能明白社會大眾的瘟疫沮喪，但卻不認為自己應該屈從於這種「疫苗自由的不理性獵巫」，

「我只是一個單純的職業運動員...但一些指責卻痛罵我是『全球防疫的破口』？我應該為巴爾幹半島的疫情擴散負責嗎？就我看來，這種攻擊大可不必。」

於是，約克維奇還是堅持自己不打疫苗的決定。但隨著全球疫情的反覆不定與COVID-19疫苗的普及施打，往來各國參賽的職業運動員們也開始被要求「完整疫苗接種方得參賽」，有的國家對此願意以參賽泡泡的方式特殊鬆綁，但對於出入境防疫規定極嚴、此前更長期強硬「防疫鎖國」的澳洲來講，要不要特許球王「免疫苗入境」？卻成為困擾各方的燙手山芋。

「我只是一個單純的職業運動員...但一些指責卻痛罵我是『全球防疫的破口』？我應該為巴爾幹半島的疫情擴散負責嗎？就我看來，這種攻擊大可不必。」（美聯社）

「特權豁免」引爆澳洲民怨輿論

為了配合澳洲本地的防疫與入境規定，國際職業網球聯合會（ATP）與澳網主辦單位，早於2021年就決定「參賽選手必須完成完整疫苗接種」，不過還是不打疫苗的約克維奇則低調不配合，僅透過官方程序申請「特別醫療豁免」，以個人健康條件為名請求不打疫苗的特殊入境。

不過約克維奇的申請一直沒有下文，一直到1月4日——約克維奇本人突然宣布自己已經取得「澳洲網協與維多利亞省政府共同認證核可的『特別醫療豁免』」，可在不打疫苗的前提下，特許入境澳洲打比賽。

約克維奇不打疫苗就能入境的「特權豁免」瞬間引爆了澳洲的民怨輿論，許多本地國民不能理解約克維奇憑什麼為了「奪冠參賽」而得到入境特權，但自己的親友家人卻因為澳洲嚴格的防疫規定而無法返鄉。同時本地的疫苗政策也針對各行各業的勞工有「疫苗接種義務」的規範，為什麼一般人的特別醫療豁免多申請不過，約克維奇卻能輕鬆闖關？這背後到底有沒有黑箱、有沒有特權？澳洲政府有什麼必要在加重罰金本國公民的同時，特許這位塞爾維亞選手特別入境？

但對此，澳洲網協、維省政府與ATP皆表示：約克維奇的特殊醫療申請，是透過匿名的方式由多家專業醫療單位「中立審查」。審查者當下並不知道資料來自於約克維奇，僅是就醫療專業做出公正決定，因此背後並不存在特權、特殊地位與護航之說——僅管在本屆澳網中，有數十名選手與教練人員都同樣申請了不打疫苗豁免，但最終只有「個位數的申請」成功過關，惟其中一人「剛好是約克維奇」而已。

至於約克維奇本人究竟是「憑什麼醫療問題」才能申請特別豁免？網協方面則強調：這部分的資料攸關於個人健康與隱私，除了約克維奇本人之外，其他組織不適合代為公開或說明。

（Getty Images）

（Getty Images）

約克維奇宣布自己「得到特別豁免」後，很快就帶著教練團對從杜拜集訓地出發，並在1月5日深夜11時30分左右，平安降落於墨爾本國際機場——但在約克維奇搭飛機的過程中，因新聞震怒的澳洲社會與墨爾本市民，卻開始迫使澳洲聯邦政府採取不一樣的強硬姿態。

這是因為墨爾本此前曾長期防疫風鎖並因此付出沉重的經濟與生活代價；同時正值盛夏的澳洲，目前也正遭遇這聖誕節－新年長假所帶來的「Omicron本土大感染」，每日確診人數超過7萬2000例，

這是此前澳洲全國感染紀錄的26倍，比起1個月前更是暴增了48倍。

「資料不齊」澳洲海關當場扣押

不過規定就是規定，既然澳洲網協與維多利亞省政府已經發出「約克維奇特別許可」，各級單位也只能摸摸鼻子繼續進行——誰知戲劇化的反轉卻突然發生，在1月5日約克維奇降落後，全團都被獲准放行，唯有約克維奇一人被澳洲海關以「入境防疫資料不齊」唯由當場扣押。

根據約克維奇的教練團表示：澳洲聯邦邊防署的官員表示，約克維奇沒有出示入境必備的疫苗接種資料，澳洲聯邦政府「也沒有收到任何特殊醫療豁免的核可通報」。因此，約克維奇的入境澳洲並不符合規定，其參賽的澳洲簽證將自動被取消作廢，

約克維奇本人也將被即刻遣返、強制驅逐出境。

約克維奇的入境澳洲並不符合規定，其參賽的澳洲簽證將自動被取消作廢，喬科維奇本人也將被即刻遣返、強制驅逐出境。（Getty Images）

根據澳洲公視《ABC》的說法，澳洲聯邦邊防署與約克維奇之間的簽證爭執，目前具體狀況仍有很多不明——因為澳洲網協與維多利亞省政府確實表示「約克維奇已取得醫療豁免認證」，但聯邦政府卻堅持「邊防署沒有收到任何放行約克維奇的授權資料」，不確定是時間差的疏失？還是維省政府的後續呈報還有其他問題？甚至是約克維奇所申請的醫療證據存在資料不全、不符合文件所需規定？包括當時人與聯邦政府在內沒人確定「官方作業究竟是出了什麼事」，

外界僅知道約克維奇被邊防官員單獨扣押，海關要求約克維奇『重新提出證明／解釋自己為何應該被醫療豁免』，但約克維奇無法當場配合要求，因此才會在10多個小時的徹夜僵持後，被澳洲聯邦政府作廢簽證、勒令遣返驅逐出境。

「防疫騷擾」塞總統怒挺約帥

被海關扣押的同時，約克維奇雖然與同伴分開，但卻仍保留手機對外聯絡權。過程中，約克維奇表示：「自己被持槍警察單獨關在『機場小房間』裡審問」，但該送的文件與資料他的專業團隊都已經處理了，不明白為何會遭遇這種狀況。

同一時間，約克維奇也聯絡到自己的家人，並透過管道帶話向塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）求救。憤怒的武契奇於是公開下令塞爾維亞外交部「全力馳援『營救約克維奇』」，甚至譴責澳洲政府對約克維奇的「防疫騷擾」是無理取鬧，

「塞爾維亞全國與政府上下都力挺約克維奇！我們舉國上下都會全力馳援，並要求相關單位立即停止對『世界上最好的網球選手』的騷擾——在各種國際慣例與國際法的立場下，塞爾維亞會為了諾瓦克而戰！我們會還給他一個真相、公道與正義！」

墨爾本此前曾長期防疫風鎖並因此付出沉重的經濟與生活代價；同時正值盛夏的澳洲，目前也正遭遇這耶誕節－新年長假所帶來的「Omicron本土大感染」，每日確診人數超過7萬2000例。（歐新社）

塞爾維亞總統的力挺喊聲，瞬間把約克維奇的疫苗風暴升級成外交問題。但在澳洲彼端，因疫情肆虐而受到極大壓力的澳洲總理莫里森（Scott Morrison），卻也相當罕見地在約克維奇事件上大動作表態，除了強硬表示「一切依法行政，入境資格不合格就是該驅逐出境！」以外，更非常堅定地強調防疫當頭「沒有人能得到特權」。

莫里森總理的大動作表態，也被澳洲輿論視為「拿約克維奇祭旗」以轉移政壇的防疫壓力。（路透）

「總理表態」拿約克維奇祭旗？

事實上，莫里森總理的大動作表態，也被澳洲輿論視為「拿約克維奇祭旗」以轉移政壇的防疫壓力。僅管對於墨爾本政府與澳洲網協來看，今年的澳網在沒有費德勒、納達爾比賽狀態又有疑慮的前提下，各種轉播收視率、進場觀眾率與體壇話題率，都需要約克維奇這支王牌的壓陣。但莫里森政府一向主張「鐵腕防疫」，如果不能殺雞儆猴，以此強調澳洲政府的防疫與疫苗政策決心，後續的政治迴力鏢恐怕會讓聯邦政府遭遇全國性的責難與壓力。

「約克維奇不應該遭遇如此處境，無論你怎麼想，他的特許申請就是照相關規定走——他照規定走，然後依程序拿到豁免，就像他是9次澳網冠軍一樣，你喜不喜歡他的打法是一回事，但他就是照規定成功了。」前澳網公開賽的主辦主席麥納米（Paul McNamee）對《ABC》表示：「規定又不是他訂的，他理當出現在球場裡而不是法庭上，這就是我的個人意見。」

麥納米表示，雖然自己很不樂見這樣的情況發生，但考慮到目前的種種發展與澳洲的疫情現況，「我很難不認為這些風波無關於政治考量。」但他的說法，似乎沒有得到一般社會輿論的附和，大多迴響仍是幸災樂禍地在場邊看好戲。

「所有支持我兒約克維奇的人們啊，如果他不能盡快被釋放、獲准參賽澳網的話，請大家一定要走上街頭，為約克維奇的正義示威抗議！」在知道兒子被海關抓走後，憤怒的約克維奇之父斯爾詹（Srdjan Djokovic ）也非常憤怒地攻擊澳洲政府「惡意囚禁約克維奇」，

「這是自由世界的聖戰！我們不只是為了諾瓦克而戰，我們是要為全世界的人類而戰！」

截至6日下午為止，約克維奇的遣返後續還在僵持當中。球王所聘請的律師已決定要上訴到底，全力阻止澳洲政府對約克維奇的驅逐令。但雙方的訴訟交鋒會持續多久？會對10天後開賽的澳網帶來怎樣影響，戲劇化的發展依舊混亂不明。