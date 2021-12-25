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睽違3年獲澳網外卡 前球王墨瑞：感謝給我機會

體育新聞組 / 綜合報導
英國名將墨瑞喜獲澳網會內賽外卡名額。（路透）
英國名將墨瑞喜獲澳網會內賽外卡名額。（路透）

英國球王墨瑞（Andy Murray）在上周的阿布達比邀請賽獲得亞軍，澳洲網球公開賽主辦單位稍早也宣布，將給予他男單會內賽外卡機會，並歡迎這位前球王睽違3年再度回歸墨爾本。

現年34歲的英國名將墨瑞，曾於2012年美網及13、16年溫網稱王，不過他過去5度打入澳網決賽都鎩羽而歸。2017年他接受臀部手術，不過一直無法回復至開刀前的身手，還一度傳出他即將引退的消息。

近年來墨瑞飽受臀傷之苦，世界排名也跌至134名，但他仍持續替心愛的網球打拚，而其實去年他就已獲得澳網官方提供的外卡資格，但就在啟程澳洲前被驗出確診新冠肺炎，只得無奈退賽。如今他再度獲得外卡機會，澳網賽事總監提列（Craig Tiley）也在聲明中表示：「墨瑞作為5度闖進決賽的選手，在澳網中留下許多令人難忘的時刻，他以奮戰精神、對比賽的熱愛與激情聞名，很高興並歡迎他在明年1月重回墨爾本。」

墨瑞則表示真的很開心能回到澳網比賽，並感謝提列給自己機會：「我在澳洲有過一些很棒的時光，我已經迫不及待地想再踏上墨爾本公園球場了。」

墨瑞於2010年首闖澳網男單決賽，但不敵費德勒（Roger Federer）屈居亞軍；之後在2011、13、15和16年全都敗給當今世界球王約克維奇（Novak Djokovic），本屆澳網這兩人都有可能不會參賽，墨瑞能否強勢回歸，值得球迷關注。

澳網 澳洲網球公開賽 英國

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