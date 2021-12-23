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網球／納達爾染疫缺席？澳網主席：他會來

體育新聞組／綜合報導
澳網主席相信近日驚傳染疫的納達爾很快就會康復，仍會來到墨爾本挑戰生涯第21座大滿貫金盃。（路透）
澳網主席相信近日驚傳染疫的納達爾很快就會康復，仍會來到墨爾本挑戰生涯第21座大滿貫金盃。（路透）

網壇名將「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）日前驚傳染疫，澳網能否參賽打上問號，不過澳網主席提列（Craig Tiley）倒是充滿自信說，相信納達爾仍會來到墨爾本挑戰生涯第21座大滿貫金杯。

納達爾參加完阿布達比表演賽返回西班牙后確診新冠肺炎，他表示接續參賽行程將視身體狀況決定。

澳網明年1月17日登場，納達爾因染疫增添參賽的不確定性，提列倒是老神在在，他21日受訪說：「我有自信納達爾會來到這，選手現在染疫，還有段時間復原，不會有傳染性，他們會沒事的。」

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）今年初打下破紀錄的第9座澳網金杯，但澳網已規定選手必須完全接種新冠肺炎疫苗才能參賽，拒絕透露是否接種的「球王」能否挑戰第10座澳網冠軍也是未知數。

目前兩位名將都在澳網出賽名單，但約帥父親先前受訪曾說，兒子並非理所當然會參賽，並指控澳網的接種規定是對球員的「勒索」。

提列表示，會有少部分球員和工作人員獲得「醫療豁免」，但身分將被保護，不會公開，甚至連提列本身都不清楚是否有球員在豁免名單中。

「如果約帥在澳網出現，他要不是接種，就是有醫療豁免。」提列補充說，這些是約帥的隱私和狀態，他不會去詢問相關問題，「這不是我的事情。」

明年初的澳網已有許多球星缺席，包括「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）、名將小威廉絲（Serena Williams）、今年初打進4強的美國女將布蕾迪（Jennifer Brady）、捷克前「世界球后」普莉絲可娃（Karolina Pliskova）、美網前冠軍安德里斯庫（Bianca Andreescu）和捷克好手穆霍娃（Karolina Muchova）等。

澳網 納達爾 新冠肺炎

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