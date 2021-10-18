印地安泉網賽／諾瑞追回2盤 替英國抱回男單首冠

諾瑞在印地安泉網球賽男單首度奪冠。(路透)

諾瑞（Cameron Norrie）本季的突破性表現今天來到新高，在印地安泉網賽男單決賽以3：6、6：4、6：1擊敗對手巴西拉希維利（Nikoloz Basilashvili），成為首位在此封王的英國 選手。

喬治亞籍選手巴西拉希維利以迅雷不及掩耳速度拿下首盤，看似就要來個大爆冷門奪冠，但英國的諾瑞很快在第2盤重新振作，把比賽逼到第3盤。

諾瑞最後就以先丟1盤倒追兩盤的戲碼，拿下生涯最佳的單季第47場勝利，也是首位高捧印地安泉網賽金杯的英國選手，一解前輩墨瑞（Andy Murray）、韓曼（Tim Henman）和魯塞斯基（Greg Rusedski）在此只能屈居亞軍的遺憾。

諾瑞在印地安泉網球賽男單首度奪冠。(路透)

這是26歲的諾瑞本季6度在世界職業網球協會（ATP）賽事爭冠，也是繼7月在墨西哥 洛斯卡波斯（Los Cabos）網賽開胡後的第2冠。

今天這一勝，讓諾瑞世界排名首度擠進前20強之林，並超車同胞伊凡斯（Daniel Evans）而成為新的英國網壇一哥。

諾瑞賽後說：「我能說什麼？我當然很開心，這是我迄今最重要的冠軍，沒有言語能形容我現在的心情。」