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網球／手癢就會回歸 大坂直美：可能很快

體育新聞組／綜合報導
大坂直美說只要手癢就會重回球場。（路透）
大坂直美說只要手癢就會重回球場。（路透）

四屆大滿貫冠軍大坂直美表示，只要再度感到有再打球的「癢點」後，她很快就會重返網球場。

她本月初在提前退出美國公開賽後曾表示無限期暫停打球。23歲的大坂之前曾退出法網並跳過溫網，以保護她的心理健康。

她在HBO節目「The Shop中表示，「我知道我一定會再打球」，而且「可能很快」。大坂說：「我手有點癢了。」「輸贏對我來說並不重要，只要回到球場上我就很開心。」

她上月也提前退出辛辛那提大師賽，並在東京奧運中早早就被淘汰。

費德勒（Roger Federer）也呼籲改善球員與媒體之間的關係。這位20次大滿貫得主告訴GQ雜誌：「球員、錦標賽、記者，都需要一起坐下來，彼此討論『什麼適合你，什麼適合我們』。」

他說，「即使我情緒低落，我也必需在世界媒體面前以某種方式現身。但要記住，網球運動員是運動員和專業人士，但我們也是人。」

40歲的費德勒還表示，網球界更需幫助年輕球星，例如大坂直美和美國公開賽冠軍瑞度卡努（Emma Raducanu）應對社交媒體上的負面情緒和辱罵。

18歲的瑞度卡努因呼吸困難，在生涯首次參加溫網的第四輪比賽中退賽，遭到各方批評。

費德勒說：「她們兩人的表現都很棒。但是當你看到她們感覺不舒服後所發生的事情時，它非常傷人。」「這些壓力太大了。我認為很多都來自於社交媒體。」

費德勒為大坂直美和瑞度卡努仗義直言。（歐新社）
費德勒為大坂直美和瑞度卡努仗義直言。（歐新社）

東京奧運 美國 大坂直美

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