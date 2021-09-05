網球／輸球收逾2000則謾罵訊息 前冠軍嘆：仇恨永無止盡

美國網球選手史蒂芬絲3日美網止步。（美聯社）

網路世界的便利性並非全然正面，美國 網球女將史蒂芬絲（Sloane Stephens）今天透過社群 平台分享，昨天在美網第3輪落敗後，收到超過2000則謾罵訊息，她嘆：「太累了，而且這些永無止盡。」

史蒂芬絲昨天在路易阿姆斯壯球場遭德國好手柯波兒（Angelique Kerber）逆轉，以7：5、2：6、3：6結束美網旅程，賽後她在Instagram發表感想，獲得許多球迷支持，但也有不少「黑粉」留言，甚至許多網友是透過私訊攻擊她，讓2017年奪下美網金盃的她「心很累」。

今天史蒂芬絲在Instagram限時動態分享，從輸球當晚開始，自己收到超過2000篇負面訊息，內容包括暴力、性別歧視和種族歧視 ；她還擷取幾篇收到的惡意言論，讓外界知道自己是受到怎樣的攻擊。

史蒂芬絲4日在社群平台上寫下收到謾罵訊息的心情。（取材自Instagram）

史蒂芬絲嘆，自己也是人，收到這些謾罵很難承受，「這樣的仇恨讓人精疲力竭且永無止盡，而且還沒完，真的非常糟糕。」

目前世界排名66的史蒂芬絲說，仍有許多力挺自己的朋友和球迷，自己也選擇積極而非消極面對這項挑戰，且總是「報喜不報憂」，但自己也非總是掛著笑容，盼外界能正視選手遭遇的狀況。