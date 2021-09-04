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「暫時不參賽了」大坂直美為摔拍、情緒失控致歉

美網／「暫時不參賽了」大坂直美為摔拍、情緒失控致歉

中央社／紐約3日綜合報導
日本好手大坂直美3日在美國網球公開賽女單第3輪，暴冷敗給加拿大18歲小將費南德茲。（Getty Images）
日本好手大坂直美3日在美國網球公開賽女單第3輪，暴冷敗給加拿大18歲小將費南德茲。（Getty Images）

日本好手大坂直美3日在美國網球公開賽女單第3輪暴冷敗給加拿大18歲小將費南德茲（Leylah Fernandez），賽後為自己忍不住摔拍、將球打向觀眾席致歉，並拭淚表示她會休息一陣子，暫時不再參賽。

大坂直美今年稍早以心理健康因素為由，退出法國網球公開賽，並透露自己多年來飽受憂鬱症所苦。大坂直美之後就沒參加大滿貫賽，直到回到美網尋求衛冕。

大坂直美3日對上費南德茲表現不如預期，第2盤「搶七」局中，罕見兩度摔拍發洩情緒。費南德茲打出一連串精采好球，一口氣連拿5分。

大坂直美對上費南德茲表現不如預期，第2盤「搶七」局中，罕見兩度摔拍發洩情緒。（美...
大坂直美對上費南德茲表現不如預期，第2盤「搶七」局中，罕見兩度摔拍發洩情緒。（美聯社）

大坂直美當時沒被警告或違規，一語不發離開球場，到了第三盤一開始又被破發，甚至把球打向觀眾席，被主審警告。

路透社報導，大坂直美賽後告訴媒體，她當時控制不了自己的情緒。

她表示：「我真的很抱歉。我不知道原因，我當時告訴自己要冷靜，但我感覺也許情緒到了沸點。」

她說：「通常我覺得自己喜歡各種挑戰，但最近覺得事情不順我意時，感覺會非常焦慮，我想大家可以感覺到這點，我真的不知道為何會發生現在這樣的情況。」

她還說：「大家可能會發現，我有點像小孩子。」

大坂直美在賽後記者會上忍不住落淚，她壓下帽舌稍微遮住淚眼。她說：「我覺得我現在有點想弄清楚我想做什麼。老實說我不知道我何時會打下一場網賽。我想我會休息一陣子。」

左手持拍的費南德茲以5：7、7：6（7/2）、6：4擊敗兩屆美網冠軍大坂直美，搶下第4輪門票。

費南德茲生涯首度闖進大滿貫賽單打第4輪。她將在6日過19歲生日，父親是厄瓜多人，母親是菲律賓裔加拿大人。

費南德茲3月曾在墨西哥蒙特雷（Monterrey）網賽贏得生涯首座WTA單打冠軍。

大坂直美 加拿大 美國

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