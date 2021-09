美網／「暫時不參賽了」大坂直美為摔拍、情緒失控致歉

日本好手大坂直美 3日在美國 網球公開賽女單第3輪暴冷敗給加拿大 18歲小將費南德茲(Leylah Fernandez),賽後為自己忍不住摔拍、將球打向觀眾席致歉,並拭淚表示她會休息一陣子,暫時不再參賽。

大坂直美今年稍早以心理健康因素為由,退出法國網球公開賽,並透露自己多年來飽受憂鬱症所苦。大坂直美之後就沒參加大滿貫賽,直到回到美網尋求衛冕。

大坂直美3日對上費南德茲表現不如預期,第2盤「搶七」局中,罕見兩度摔拍發洩情緒。費南德茲打出一連串精采好球,一口氣連拿5分。

大坂直美對上費南德茲表現不如預期,第2盤「搶七」局中,罕見兩度摔拍發洩情緒。(美聯社)

大坂直美當時沒被警告或違規,一語不發離開球場,到了第三盤一開始又被破發,甚至把球打向觀眾席,被主審警告。

路透社報導,大坂直美賽後告訴媒體,她當時控制不了自己的情緒。

她表示:「我真的很抱歉。我不知道原因,我當時告訴自己要冷靜,但我感覺也許情緒到了沸點。」

她說:「通常我覺得自己喜歡各種挑戰,但最近覺得事情不順我意時,感覺會非常焦慮,我想大家可以感覺到這點,我真的不知道為何會發生現在這樣的情況。」

她還說:「大家可能會發現,我有點像小孩子。」

大坂直美在賽後記者會上忍不住落淚,她壓下帽舌稍微遮住淚眼。她說:「我覺得我現在有點想弄清楚我想做什麼。老實說我不知道我何時會打下一場網賽。我想我會休息一陣子。」

左手持拍的費南德茲以5:7、7:6(7/2)、6:4擊敗兩屆美網冠軍大坂直美,搶下第4輪門票。

費南德茲生涯首度闖進大滿貫賽單打第4輪。她將在6日過19歲生日,父親是厄瓜多人,母親是菲律賓裔加拿大人。

費南德茲3月曾在墨西哥蒙特雷(Monterrey)網賽贏得生涯首座WTA單打冠軍。

Naomi Osaka is rattled! 😤



The defending #USOpen champion throws her racket for a second time before 18-year-old Leylah Fernandez fights back to take the second set pic.twitter.com/nz6Ewm78rV