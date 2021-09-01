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美網／大坂直美不戰而勝 史蒂芬絲美國內戰退高芙

記者曾思儒／即時報導
對手達妮洛維琪傷退，大坂直美不戰而勝。（美聯社）
對手達妮洛維琪傷退，大坂直美不戰而勝。（美聯社）

世界排名百名外的塞爾維亞女將達妮洛維琪（Olga Danilovic），美網原本有機會挑戰衛冕冠軍大坂直美，但身體狀況卻讓她不得不放棄機會，送日本名將直接晉級第三輪。

年僅20歲的達妮洛維琪透過社群表示，這幾天自己一直覺得不舒服，她還特別提及，症狀和新冠肺炎無關。

這場比賽原本安排在中央球場登場，取消賽事後，由羅馬尼亞前「世界球后」哈蕾普（Simona Halep）的比賽補進中央球場的日間賽程，這位2018年法網冠軍、2019年溫布頓女單捧冠得主，沒遇太多阻礙就以6：3、6：1拍下斯洛伐克對手庫克娃（Kristina Kucova），同樣拿到第三輪門票。

受颶風侵襲影響，紐約雨勢愈來愈大，哈蕾普笑說：「能在有屋頂的球場出賽挺幸運。」她今年受腿傷影響，法網和溫布頓都缺席，她也透露美網登場前有些擔心身體狀況，不過隨著賽事進行，「我感覺愈來愈好，有更多自信了。」

第三日晚場上演的「美國內戰」，2017年奪冠的史蒂芬絲（Sloane Stephens）只花1小時又6分鐘就以6：4、6：2拍下年僅17歲的「天才少女」高芙（Cori Gauff）；年長對手11歲的史蒂芬絲提到，高芙不滿10歲時，她就認識這位明日之星，很高興看到高芙這幾年展露光芒，相信她的未來不可限量。

美網去年因新冠肺炎疫情「閉門」舉行，今年重新迎接觀眾入場，史蒂芬絲也開心和球迷致意，感謝球迷不畏風雨仍進場支持。

溫布頓 法網 新冠肺炎

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