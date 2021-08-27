網球／美網開放 小約拚年度大滿貫 巴蒂尋求大滿貫連莊

小約力拚拿下年度大滿貫。（歐新社）

美國 網球公開賽在去年沒有觀眾之下順利結束，今年則是完全開放歡迎球迷進場觀賽。

雖然幾位頂級球員因傷缺賽，包括費德勒（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）、小威廉絲和大威廉絲（Serena and Venus Williams），但男女單打第一種子約克維奇（Novak Djokovic）和巴蒂（Ash Barty）都想扳回東京奧運的頹勢，重現溫布頓的榮光。

塞爾維亞籍的約克維奇打算贏得2021年所有4項大滿貫冠軍，成為1969年澳洲籍的拉佛（Rod Laver）後第一人。巴蒂則尋求連續拿下今年第二座大滿貫冠軍以及生涯第三座。

美網主辦單位宣布，2021年美國公開賽將於8月30日周一展開，於9月12日周日結束。

第一輪賽事將於8月30日上午11點開始。第二輪則是於9月1日周三開始，而第三輪從9月3日周五起開打。8強賽將於9月7日周二上午11點開始。女子4強賽將於9月9日周四晚上7點舉行。男子4強賽則是於次日同一時間舉行。

女單決賽將於9月11日周六下午4點舉行。男單決賽將於9月12日周日下午4點開始。

今年美國公開賽將完全開放球迷觀賽，但由於球員和工作人員人數眾多，資格賽期間不開放觀眾入場。

USTA並不只限接種疫苗 者或出示陰性測試證明才能進場。但是根據紐約市的行政命令，任何在現場室內餐廳用餐者都必須出示疫苗接種證明。USTA也不強制戴口罩 ，但建議未接種疫苗的球迷全程戴上口罩，而且所有球迷在室內球場都戴口罩。

男單頭號種子約克維奇首輪將對上荷蘭好手格瑞克斯波爾（Tallon Griekspoor） 或來自德國的史特魯夫（Jan-Lennard Struff） ，同組好手還有日本選手錦織圭（Kei Nishikori）和義大利的貝雷帝尼（Matteo Berrettini）。

女子組方面，頭號種子芭蒂將迎戰俄羅斯女將齊佛娜瑞娃（Vera Zvonareva），衛冕冠軍大坂直美將在第一輪對陣俄羅斯的鮑茲科娃（Marie Bouzkova），並可能會在第四輪面對三屆大滿貫冠軍德國球星柯波兒（Angelique Kerber）或美國「天才少女」高芙（Coco Gauff）。