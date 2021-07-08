溫網／生涯「首吞鴨蛋」將退休？費德勒：還想再打一次

瑞士網球名將費德勒在溫網男單8強賽遭到波蘭選手胡爾卡奇直落三擊退後，外界關心39歲的他是否會就此退休。（美聯社）

瑞士網球名將費德勒（Roger Federer）7日在溫網男單8強賽遭到波蘭選手胡爾卡奇（Hubert Hurkacz）直落三擊退後，外界都不禁關心39歲的他是否會就此退休 ，不過費德勒在賽後強調，也還不確定未來的動向。

將在8月8日滿40歲的費德勒，生涯已經拿下過8座溫網冠軍，2019年他也再度挺進到決賽，但最終卻敗在約克維奇 （Novak Djokovic）手中，而兩人今年也都再度挺進到8強賽。

不過在約克維奇以直落三取勝挺進到4強後，費德勒卻意外以3：6、6：7（4：7）、0：6敗在胡爾卡奇手中，這也是他生涯首度在溫網以0：6被對手搶下盤數。

在吞下意外的慘敗後，費德勒賽後也不可免俗的被問到關於是否退休一事，不過他也與帶保留的說：「說實話現在還很難決定，我必須跟我的團隊談談，必須花點時間而不是急迫的做出決定，當然我還不希望如此，我的目標依舊是上場打球。」

費德勒坦言，在傷癒復出後，打溫網一直是他的一個重大目標，在現在完成了以後，必須要重新評估一切的可能性，「我需要先休息幾天，花點時間來看看自己的感受，以及看看我還能做些什麼來改善狀態或是更具有競爭力，當然我還很想再打一次，但在這我這個年齡，你永遠不確定即將到來的事情。」

最後費德勒也為不能贏球向進場觀賽的球迷說聲抱歉，「在經過了幾場比賽後，我似乎還沒有恢復過來，但掌聲真的太棒了，我愛它，很開心今天看到觀眾盡情的加油，但不幸的事，他們目睹了一場直落三輸球的比賽。」