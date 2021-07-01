溫網／約克維奇直落三退敵 錦織圭百勝到手

約克維奇力退安德森，朝溫布頓男單三連霸邁進。 (美聯社)

將力拚年度全滿貫與金滿貫的世界球王約克維奇 （Novak Djokovic），6月29日在溫布頓男單次輪遭遇南非老將安德森（Kevin Anderson），僅花100分鐘就以3個6：3直落三勝出，繼續朝著亖連霸邁進。

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今年連續高舉澳網與法網金盃後，約克維奇卻在溫網挑戰三連霸的首輪首盤就被對手下馬威，不過在逆轉勝出後，第二輪表現也回穩，面對世界排名102名的安德森，在3盤賽事中未被對手逼出任何破發機會，最終以直落三迅速拿下勝利。

日本網球王子錦織圭在男單首輪賽事中，面對21歲澳洲 選手巴比倫，同樣僅花兩小時就以3個6：4勝出，拿下個人生涯在大滿貫的第100勝，也是第12位保有此紀錄的現役選手。

錦織圭表示，這場比賽儘管首盤個人狀況並不是很好，但在後兩盤中表現漸入佳境，尤其是發球與回球都打出一定水準，對於每一盤都有一次打破對手發球局，也感到相當滿意。

台灣 好手盧彥勳在男單首輪不敵澳洲波爾曼斯，結束職業生涯最後一場大滿貫單打賽事，他表示大滿貫會內賽生涯就是在溫網開始，最後一戰又回到溫網確實意義非凡，接下來將與荷蘭搭擋佩爾聯手出征男雙賽事。