我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美57.4%成人 完全接種疫苗

縱容罪犯？「天才老爹」性侵無罪 好萊塢#MeToo反高潮

溫網／約克維奇直落三退敵 錦織圭百勝到手

體育新聞組╱綜合報導
約克維奇力退安德森，朝溫布頓男單三連霸邁進。 (美聯社)
約克維奇力退安德森，朝溫布頓男單三連霸邁進。 (美聯社)

將力拚年度全滿貫與金滿貫的世界球王約克維奇（Novak Djokovic），6月29日在溫布頓男單次輪遭遇南非老將安德森（Kevin Anderson），僅花100分鐘就以3個6：3直落三勝出，繼續朝著亖連霸邁進。

影音來源：YouTube

今年連續高舉澳網與法網金盃後，約克維奇卻在溫網挑戰三連霸的首輪首盤就被對手下馬威，不過在逆轉勝出後，第二輪表現也回穩，面對世界排名102名的安德森，在3盤賽事中未被對手逼出任何破發機會，最終以直落三迅速拿下勝利。

日本網球王子錦織圭在男單首輪賽事中，面對21歲澳洲選手巴比倫，同樣僅花兩小時就以3個6：4勝出，拿下個人生涯在大滿貫的第100勝，也是第12位保有此紀錄的現役選手。

錦織圭表示，這場比賽儘管首盤個人狀況並不是很好，但在後兩盤中表現漸入佳境，尤其是發球與回球都打出一定水準，對於每一盤都有一次打破對手發球局，也感到相當滿意。

台灣好手盧彥勳在男單首輪不敵澳洲波爾曼斯，結束職業生涯最後一場大滿貫單打賽事，他表示大滿貫會內賽生涯就是在溫網開始，最後一戰又回到溫網確實意義非凡，接下來將與荷蘭搭擋佩爾聯手出征男雙賽事。

澳洲 約克維奇 台灣

上一則

NBA／字母哥重摔 膝蓋無結構性損傷 但G5上場機率低

下一則

NBA／勇奪賈霸社會公義獎 安東尼：至高無上榮耀

延伸閱讀

溫網／盧彥勳首輪出局 告別生涯大滿貫單打

溫網／盧彥勳首輪出局 告別生涯大滿貫單打
溫網／2冠在手…約帥拚年度金滿貫 挑戰史上第1人

溫網／2冠在手…約帥拚年度金滿貫 挑戰史上第1人
法網／先輸2再贏3 約克維奇逆轉奪冠寫紀錄

法網／先輸2再贏3 約克維奇逆轉奪冠寫紀錄
法網／決賽打小12歲對手 約克維奇勝算大

法網／決賽打小12歲對手 約克維奇勝算大

熱門新聞

（影片截圖）

環法自行車賽重大事故 車手撞成一團只因一面加油牌

2021-06-26 21:25
Ｃ羅的好身材17年來如一日，比利時前鋒彼特斯認證C羅的自律，稱他真的每天都吃一樣的東西。（取材自推特、微博）

C羅移開可樂不意外 對手認證：他每餐都吃一樣啊

2021-06-26 08:58
義大利女主持人法拉利播報歐洲杯足球賽時疑似走光，引發網友熱議。(影片截圖)

女主播疑「沒穿內褲」畫面瘋傳 她笑回：重播率勝足球賽

2021-06-22 19:25
太陽130：103淘汰快艇殺進總冠軍賽，保羅(左)狂飆41分。(歐新社)

1張圖／太陽奪NBA西區冠軍 淘汰快艇殺進總冠軍

2021-06-30 23:50
環法自由車賽第一站賽事26日發生大規模摔車意外。（美聯社）

釀環法自由車賽大規模摔車 白目女遊客抓到了

2021-06-30 18:00
日本素有「風速女王」之稱的女子田徑選手福島千里，無緣東京奧運擅長的百米項目。（ 歐新社）

田徑／雙腿追不上歲月…日「風速女王」無緣東奧百米

2021-06-26 07:48

精彩推薦

超人氣

更多 >
Delta強襲加上接種落差大 佛奇：恐很快出現兩個美國

Delta強襲加上接種落差大 佛奇：恐很快出現兩個美國
中共百年黨慶 習近平：欺壓中國必將頭破血流

中共百年黨慶 習近平：欺壓中國必將頭破血流
性侵罪被推翻 天才老爹獲釋 命運逆轉

性侵罪被推翻 天才老爹獲釋 命運逆轉
一洲焦點／紐約市長初選計票爆烏龍、華人參政 楊安澤雖退猶榮

一洲焦點／紐約市長初選計票爆烏龍、華人參政 楊安澤雖退猶榮
露營拖車內睡覺被「假寡婦蜘蛛」咬 18歲女學生險沒命

露營拖車內睡覺被「假寡婦蜘蛛」咬 18歲女學生險沒命