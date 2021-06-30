溫布頓／小威滑倒傷及膝蓋含淚退賽 下半年滿貫賽泡湯

小威恐缺席下半年所有大滿貫賽。（路透）

小威廉 絲（Serena Williams）今年不會在溫布頓 再寫歷史。她在首輪對陣白俄羅斯 薩諾維琪（Aliaksandra Sasnovich）的第一盤就在草地球場上滑倒，傷及膝蓋。

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她短暫退場接受教練治療，之後重返並試圖繼續比賽，即使努力不靠受傷的腿支撐發球，她還是痛到淚流滿面。在勉強維持短時間後，她跪倒在地，痛苦不堪，在離開球場時看來很沮喪。

這是她漫長而傳奇的職涯第二次因傷被迫退出大滿貫賽事。上次也是溫布頓，23年前的1998年。

陰雨天氣是最大原因，導致草地球場濕滑。小威的致命滑倒是29日第二場有球員因滑倒受傷而被迫退賽。瑞土天王費德勒（Roger Federer）在首輪面對法國好手馬納里諾（Adrian Mannarino），費爸以2-1落後馬納里諾，但後者在草地上滑倒並弄傷膝蓋，被迫退賽。約克維奇（Novak Djokovic）在28日比賽中也多次滑倒，但還好沒有受傷。

這對小威來說是個令人心碎的受傷。由於大坂直美（Naomi Osaka）和衛冕冠軍哈蕾普（Simona Halep）未參賽，頭號種子巴蒂（Ash Barty）賽前最後一刻棄賽，今年是小威贏得第24個大滿貫的最佳機會。

她收集大滿貫獎杯的行程是否要等到美網，完全取決於她的傷勢。如果情況嚴重，可能要到明年賽季才能再看到她出現在球場上。