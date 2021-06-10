法網／四強戰58度交手納達爾 約克維奇：來戰吧 我會贏

世界球王約克維奇在法網八強賽苦戰第9種子貝雷帝尼，花了3小時28分才順利晉級。（新華社）

世界球王約克維奇 （Novak Djokovic）在法網 八強賽苦戰第9種子貝雷帝尼（Matteo Berrettini），花了3小時28分才順利晉級，拿下賽末點時也妄情嘶吼。即將在他第40次的大滿貫賽準決賽強碰西班牙「蠻牛」納達爾 （Rafael Nadal），生涯第58度對決，約克維奇充滿自信地認為自己能繼續贏下去。

「我可能會說，拉法（納達爾）是我生涯交手過最大的敵人，在任何比賽、任何場地、任何時刻遇到他，總是這麼的不一樣。讓我們來大戰一場吧」。

約克維奇接下來要面對更強大的對手納達爾，綜觀約、納兩人生涯至今長達15年累計57度的對決，約克維奇29勝28敗略勝一籌，但若來到法網賽場，納達爾卻有7勝1敗的絕對壓制力，包括去年決賽他以直落三盤勝出那場。而納達爾法網戰績至今已來到驚人的105勝僅2敗，不過其中的一敗，就來自2015年的約克維奇之手。

在紅土球場，納達爾更是19勝7敗占盡上風。約克維奇上次在紅土擊敗納達爾已是5年前羅馬大師賽的事了。

但約克維奇認為自己能贏，「我相信我會贏，不然不會走到這裡。」

約克維奇認為對他來說，對決納達爾（圖）是法網最大的挑戰。（美聯社）

約克維奇認為對他來說，對決納達爾是法網最大的挑戰，「能贏他的只有我跟索德林（Robin Söderling），要在法網擊敗他真的不容易。他一踏上場，球場氣氛就完全不一樣。」、「我、納達爾與費德勒之間的競爭關係就像網球的歷史，但若你問我生涯最大的強敵是誰，我會說是納達爾。」

生涯至今拿過18座大滿貫賽金杯、2016年也曾在法網封王的約克維奇，期待成為超過半世紀以來首位兩度完成四大賽全滿貫（集齊澳洲公開賽、法國公開賽、溫布頓公開賽、美國公開賽四個冠軍）的男子選手，納達爾則放眼生涯第21座大滿貫賽冠軍，一舉超越「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）紀錄。