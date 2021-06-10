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法網／女單4強全是新面孔 法網首見

體育新聞組／綜合報導
高芙落馬。（歐新社）
高芙落馬。（歐新社）

法網公開賽女單八強賽結束，四場比賽的前段班種子球員無一例外全部淘汰出局，包括本賽季紅土球場贏球場次最多的西班牙女將芭多薩（Paula Badosa）、美國網球新星高芙（Coco Gauff），還有衛冕冠軍的波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）。晉級的選手全部完全沒有大滿貫四強賽經驗，是公開賽時代以來首次在法網出現。

今年法網女單冠軍將從捷克好手卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）、希臘「一姊」莎卡瑞（Maria Sakkari）、俄羅斯女將帕芙尤申科娃（Anastasia Pavlyuchenkova）和斯洛維尼亞好手齊丹塞珂（Tamara Zidansek）等新人中出線。

自2016年起連續5年，西班牙的蒙奎露扎（Garbine Muguruza）、拉脫維亞的奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）、羅馬尼亞的哈蕾普（Simona Halep）、澳洲的巴蒂（Ashleigh Barty）、還有斯威雅蒂，都是首度拿下大滿貫冠軍的新秀，今年這項紀錄將會延續。在齊丹塞珂、帕芙尤申科娃和卡雷茨科娃陸續晉級女單四強賽後，原本普遍看好斯威雅蒂能夠成為繼比利時女將海寧（Justine Henin）於2005-2007年三連冠之後，第一位能夠在法網蟬聯女單冠軍的球員，可是她連輸兩盤敗給了希臘猛將莎卡瑞。

放眼四大滿貫賽，由四位新面孔競逐女單決賽資格只在1978年的澳網出現過一次，當時創造歷史的是三位澳大利亞球員艾佛斯（Dianne Evers）、歐尼爾（Chris O'Neil）、麥蒂森（Christine Matison）和美國球員納格爾森（Betsy Nagelsen）。

斯威雅蒂未能衛冕。（歐新社）
斯威雅蒂未能衛冕。（歐新社）

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