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網球／前倨後恭 4大滿貫賽將提供大坂直美協助

體育新聞組╱綜合報導
大坂直美的決定獲得其他職業選手的大力支持。（歐新社）
大坂直美的決定獲得其他職業選手的大力支持。（歐新社）

大坂直美（Naomi Osaka）退出法網之後，職業網球4大滿貫賽主辦單位一改之前嚴厲立場，聲明將努力改善賽事中的球員體驗。

該委員會1日發表聲明指出，在大坂直美暫時離開網球場專注於其心理健康之際，將提供她「支持和協助」。

4大滿貫賽組織委員會由澳洲網球協會主席郝德利卡（Jayne Hrdlicka）、法國網球協會（French Tennis Federation）主席莫頓（Gilles Moretton）、負責主辦溫布頓比賽的全英網球協會主席休伊特（Ian Hewitt）和美國網球協會（United States Tennis Association）主席麥克納提（Mike McNulty）組成。

該委員會在聲明中表示將「繼續改善錦標賽的球員體驗」，並希望保持「公平的競爭環境，無論球員排名或地位為何」。

當大坂直美一開始宣布不參加賽後記者會時，大滿貫委員會表示她的抵制給自己帶來「不公平的優勢」。該團體1日仍堅持這個看法。

大坂直美因不接受媒體採訪而被罰款1萬5000元。大滿貫組織在1日的聲明中沒有提到罰款問題。

大坂直美在被罰款一天後宣布退出法網，並發表聲明透露，自從贏得2018年美國公開賽以來就一直飽受抑鬱症之苦，現在要離開球場一段時間。

包括NBA球星柯瑞（Stephen Curry）、莫蘭特（Ja Morant）和NFL球星威爾遜（Russell Wilson）、WNBA退役名將萊斯莉（Lisa Leslie）等都透過社群聲援大坂直美。網壇大前輩比利珍金（Billie Jean King）也以「不可思議的勇敢」形容大坂直美說出掙扎和低潮的選擇，「現在，最重要的就是給她所需的空間和時間，我們都希望她能好好的。」

根據線上運彩網站BetMGM的資料，在大坂直美退出賽事後，波蘭網球女將斯威雅蒂（Iga Swiatek）最被看好贏得法網冠軍。

大坂直美 法網 美國

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