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網球／納達爾：你太沉迷紀錄 約克維奇嗆：我就想當第1

體育新聞組 / 綜合報導
納達爾、約克維奇。(美聯社)
納達爾、約克維奇。(美聯社)

日前在蒙地卡羅大師賽皆提前落敗的納達爾(Rafael Nadal)及約克維奇(Novak Djokovic)，兩人大滿貫金盃僅有2座之差，雙方19日卻因紀錄問題而再度交火。

約克維奇生涯擁18座大滿貫金盃，僅落後給同為「Big 3」的費德勒(Roger Federer)及納達爾，對此約克維奇曾經表示，自己已將目標放在大滿貫冠軍數及球王在位週數都成為史上第一。

而納達爾先前接受訪問時說道，自己絕對希望在生涯增添幾座大滿貫獎盃，但不會如同約克維奇那樣沉迷在紀錄上，但隨後納達爾也補充，約克維奇這樣做並不全然是壞事。

如今約克維奇針對先前納達爾的言論，也為自己辯駁表示，「我不能代表他說話，也不知道他的想法，但這是他發表意見的權利，像是他認為我是如何看待紀錄等等。」

「就我個人而言，我不覺得我對生活中任何事物很執著，這只是激情和強烈的渴望，我是為了自己的目標而往前邁進，我不認為我說的這些話有什麼問題。」

「也許會有人認為，很多事並不該說出口，但我不覺得說出：『想打破那些紀錄』之類的言論有什麼問題，我不只是關心我的成績，任何事情我一樣會發表看法，像是網壇中產生的政治事件等。」

「當我還是年輕球員時，我從不忌諱說出自己將來的目標，我想成為世界第一並贏得大滿貫，當然這些目標也不斷在增長，當你完成這個目標時，另一個就會接著出現，這就是我生涯當中的軌跡。」

約克維奇

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