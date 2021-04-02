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高球／露半乳穿「綠夾克」大不敬？她嗆：討厭就哭吧

體育新聞組 / 綜合報導
佩姬穿著性感綠夾克，她說靈感來自名人賽。(取材自Instagram)
佩姬穿著性感綠夾克，她說靈感來自名人賽。(取材自Instagram)

前女子高球選手佩姬(Paige Spiranac)，在個人Instagram發表穿著露出半乳的性感「綠夾克」的照片，此照片一出引發不少議論，熟悉高球的人都知道「綠夾克」，是即將開打四大賽之一名人賽的冠軍與傳統象徵，而名人賽所在的奧古斯塔球場過去是以男性為尊，歷經80年各界壓力才於2012年才終於允許女性成為會員，不過女性要加入仍不是一件容易之事，然而佩姬這身裝扮，無疑是對名人賽大不敬的行為，因此引起關注及討論。

現年27歲的美國選手佩姬，青少年時期就開始打球，2015年轉為職業選手，曾在當年打下一座次級職業賽冠軍，結果2016年挑戰取得LPGA（女子美巡賽）資格失利後，便決定從職業退休。不過，她依舊在Instagram上秀出各種性感打高球的照片。

佩姬Instagram有高達302萬人追蹤，使得她在Instagram收入這部分，超過伍茲（Tiger Woods）及麥克羅伊（Rory McIlroy）等名將，名列2021年社群媒體收入最多高球運動員排行榜榜首。

上傳穿著性感「綠夾克」照片，她寫了一段霸氣十足的話：「（有人說）如果妳繼續發布帶有乳溝的圖片，沒有人會認真對待妳。」

「但我還是繼續做我想做的，我用這張圖像印製了一些毛巾，這靈感就是來自於名人賽，如果你想買就點我連結，如果討厭我就哭乾你們的眼淚吧。」

今年的美國高球名人賽預定於4月9日開打。

高球 美國 社群媒體

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