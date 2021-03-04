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高球／老虎伍茲肇事後失憶「我不記得有開車」

中央社／洛杉磯4日綜合外電
老虎伍茲。（路透）
老虎伍茲。（路透）

「今日美國報」今天報導指出，針對上周發生的車禍，美國高球名將老虎伍茲在回答警方詢問時表示，他不知道意外怎麼發生的，甚至不記得自己有開車。

今日美國報（USA Today）引述了一份搜索票用口供的副本。這份搜索票是洛杉磯郡警局（Los Angeles County Sheriff's Department）用來取得老虎伍茲（Tiger Woods）在肇事時所駕運動休旅車（SUV）的黑盒子（black box）。

根據口供，「當警方問到車禍是怎麼發生的，那名駕駛（指老虎伍茲）表示，他並不清楚，他甚至不記得自己有開車…那名駕駛在醫院接受治療時，又再被問到事發經過，他也再次表示，他不記得，也不記得有開車。」

肇事車輛的黑盒子會記錄包括車速、加速度、煞車情形、轉向角度的變化，和其他相關動作等資料。

一名警方代表昨天表示，發出搜索票在洛杉磯郡是很一般的事，那是部門盡職調查的一部份。

副警長史洛格（John Schloegl）說：「我們正試圖確認是否有犯罪情形，如果有人涉及交通事故，我們必須重建事故現場，看看是否有魯莽駕駛、瞭解是否有人在開車時使用手機或有類似的行為。我們要確認是否有犯罪行為，如果沒有犯罪，我們就會結案，那就只會是一般的車禍。」

45歲的老虎伍茲是在上周一個清晨，於加州羅靈丘陵莊園（Rolling Hills Estates）和蘭喬帕洛斯維第斯（Rancho Palos Verdes）附近發生，在一件僅一輛車涉及的車禍中受傷，當時醫護人員把他從座車中救出，送到哈柏-加州大學洛杉磯分校醫學中心（Harbor-UCLA Medical Center）。

他之後接受手術，包括在脛骨插入長鋼釘，以治療傷勢複雜的右小腿。他也需要在腿中放入螺絲及鋼針，並接受針對肌肉及軟組織傷勢的治療。他在上週五又接受了另一次的手術。

老虎伍茲隨後被轉到西達斯西奈醫學中心（Cedars-Sinai Medical Center）。

老虎伍茲上月在洛杉磯發生重大車禍。（路透）
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老虎伍茲 車禍 美國

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