澳網／「妳想被叫珍妮還珍妮佛？」大坂直美致詞秀幽默

日本混血好手大坂直美 在澳洲 網球公開賽擊敗美國 第22種子布蕾迪(Jennifer Brady),奪下生涯第四座大滿貫冠軍,賽後她在頒獎典禮致詞上還展現幽默,轉身問布蕾迪:「妳想要被叫珍妮(Jenny)還是珍妮佛(Jennifer)?」

I love how Naomi Osaka politely asked Jennifer Brady if she preferred to be called "Jennifer" or "Jenny," then completely ignored what she said 😆pic.twitter.com/b8UzciMQnF