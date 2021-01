澳網／對窗擊球、室內跑步 隔離中球員「出奇招」練球

即將於2月8日開打的網球四大賽澳網球公開賽,由於大會安排三架到墨爾本包機傳出有人確診,因此已有72名選手必須在墨爾本完全隔離。

不過,也可看到有球員無法出去練球,在房間內想盡怪招練球的方式。哈薩克的尤利婭普丁塞瓦(Yulia Putintseva)、烏拉圭的巴勃羅奎瓦斯(Pablo Cuevas)和瑞士的貝琳達本契奇(Belinda Bencic)都在社交媒體上分享了自己在隔離酒店房間中訓練的畫面,在房間中找到不同的平面處練習擊球。

Who said that players aren’t able to do practice? 🎾 Instagram 🎥 @PabloCuevas22 pic.twitter.com/KmIbiRHWvE

大坂直美差別待遇 隔離球員怒了

這72名選手必須在墨爾本完全隔離,無法獲得每天練球5小時的機會,這使得有球員對澳網公平性質疑,而一名義大利 記者更PO出大坂直美與其團隊並不在墨爾本,卻在阿德雷德球場上的照片,並表達「球員對大咖球員竟有此差別待遇,並不高興!」

A revolt broke out.



The players are not very happy for the unequal treatment in relation to big players in Adelaide.



This photo of Naomi Osaka has driven their mad. pic.twitter.com/UX8yADxz4G