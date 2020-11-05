我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

剩4州未確定 川普唯一勝算押在賭城？

網球／史上第4人 納達爾晉升「千勝俱樂部」

記者張大仁／綜合報導
納達爾成為第4位職網千勝球員。（歐新社）
納達爾成為第4位職網千勝球員。（歐新社）

西班牙裔的納達爾（Rafael Nadal）4日在巴黎名人賽以4-6、7-6（5）、6-4驚險戰勝同胞洛培茲（Feliciano Lopez），成為第4位公開賽年代千勝俱樂部成員。

納達爾說，「贏得1000場比賽代表我已經老了。也代表我在這麼長的時間裡表現出色，因為達到這個數字是因為多年來打得還算不錯，這讓我感到欣慰。」

在納達爾之前的千勝球員為康諾斯（Jimmy Connors）的1274勝、費德勒（Roger Federer）的1242勝和藍道（Ivan Lendl）的1068勝。34歲的納達爾首勝始於2002年。

這場勝利也中止納達爾對陣洛培茲的2連敗紀錄，並將ATP對戰紀錄提升至10勝4負。洛培茲在2014年上海名人賽和2015年西南公開賽都擊敗納達爾。

納達爾的目標是拿下生涯第一個巴黎名人賽冠軍。他前7次參賽都打入8強，2007年還拿下亞軍。

納達爾接下來將迎戰湯普森（Jordan Thompson）爭取8強資格。這位澳洲球員4日先衰後盛，以2-6、6-4、6-2的成績打敗聖彼得堡公開賽亞軍克羅埃西亞好手克里奇（Borna Coric）。

男子網壇「千勝俱樂部」已有4名成員。(取材自ATP官網)
男子網壇「千勝俱樂部」已有4名成員。(取材自ATP官網)

澳洲

上一則

NBA／慧眼挑中阿德巴約 熱火總裁萊里：愛死他了

下一則

MLB金手套／亞瑞納多8連霸 高登4連霸完美退役

延伸閱讀

高球／納達爾小白球也在行 打敗高手並列第6

高球／納達爾小白球也在行 打敗高手並列第6
網球／小白球也行！ 法網冠軍納達爾 高球賽並列第6

網球／小白球也行！ 法網冠軍納達爾 高球賽並列第6
金山人語／納達爾和詹姆斯

金山人語／納達爾和詹姆斯
法網13度封王 納達爾20座大滿貫追平費德勒

法網13度封王 納達爾20座大滿貫追平費德勒

熱門新聞

約克維奇今年平山普拉斯紀錄無望。（歐新社）

維也納網賽 ／約克維奇68分鐘、汀恩94分鐘 直落2都掰掰

2020-10-31 02:15
前籃網球星杜蘭特。Getty Images

致敬杜蘭特崇拜塗鴉大師 籃網新球衣大膽設計流出

2020-10-30 16:04
米勒家族有意將旗下的美國職籃NBA猶他爵士隊（Utah Jazz）與爵士主場以16.6億美賣給軟體公司Qualtrics創辦人史密斯（Ryan Smith，圖），雙方已達成協議。美聯社

NBA猶他爵士隊驚傳易主

2020-10-29 14:54
美國職棒洛杉磯道奇球場10月30日起設置美國大選投票所，許多身兼球迷的選民投票之後，在觀眾席最上層停留拍照。(中央社)

洛杉磯道奇球場變大選投票所 另類催出投票人潮

2020-11-01 14:16
過去擔任獨行俠隊助理教練西拉斯（Stephen Silas）正式進駐休士頓火箭，成為球隊隊史第14任總教練。(取材自官方推特)

NBA／西拉斯接掌火箭 史上第5對總教練父子檔

2020-10-31 02:05
達比修有。（Getty Images）

MLB／賽揚獎入選名單 亞洲投手3人占一半

2020-11-02 22:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／白登拿下密西根 離當選只差6票

大選開票／白登拿下密西根 離當選只差6票
白登密西根州超車 若再拿這2州就獲勝

白登密西根州超車 若再拿這2州就獲勝
1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票
白登即使輸掉賓州 拿下這三州仍可勝選

白登即使輸掉賓州 拿下這三州仍可勝選
再質疑開票結果！川普：我的領先奇蹟般消失 非常奇怪

再質疑開票結果！川普：我的領先奇蹟般消失 非常奇怪