網球／史上第4人 納達爾晉升「千勝俱樂部」

納達爾成為第4位職網千勝球員。（歐新社）

西班牙裔的納達爾（Rafael Nadal）4日在巴黎名人賽以4-6、7-6（5）、6-4驚險戰勝同胞洛培茲（Feliciano Lopez），成為第4位公開賽年代千勝俱樂部成員。

納達爾說，「贏得1000場比賽代表我已經老了。也代表我在這麼長的時間裡表現出色，因為達到這個數字是因為多年來打得還算不錯，這讓我感到欣慰。」

在納達爾之前的千勝球員為康諾斯（Jimmy Connors）的1274勝、費德勒（Roger Federer）的1242勝和藍道（Ivan Lendl）的1068勝。34歲的納達爾首勝始於2002年。

這場勝利也中止納達爾對陣洛培茲的2連敗紀錄，並將ATP對戰紀錄提升至10勝4負。洛培茲在2014年上海名人賽和2015年西南公開賽都擊敗納達爾。

納達爾的目標是拿下生涯第一個巴黎名人賽冠軍。他前7次參賽都打入8強，2007年還拿下亞軍。

納達爾接下來將迎戰湯普森（Jordan Thompson）爭取8強資格。這位澳洲 球員4日先衰後盛，以2-6、6-4、6-2的成績打敗聖彼得堡公開賽亞軍克羅埃西亞好手克里奇（Borna Coric）。