超級盃漏網花絮 愛國者「有囚犯」他上銬穿囚衣進場

霍林斯扮成囚犯進場。 (美聯社)
職業美式足球（NFL）年度冠軍戰超級盃，西雅圖海鷹以29：13擊敗新英格蘭愛國者，奪得隊史第2冠並報了11年前敗給對方的一箭之仇。而愛國者隊接球員霍林斯（Mack Hollins）在賽前戴著手銬與鐵鍊、囚服造型登場，引發外界熱議。

霍林斯進場時穿著囚犯連身服、雙手上銬、雙腳纏著鐵鍊，且赤腳行走。他的面罩造型類似電影「沉默的羔羊」中角色漢尼拔（Hannibal Lecter）所佩戴的面具。

此外，霍林斯手中還拿著一件「勇士隊（Warriors）」高中美式足球球衣，該球衣屬於愛國者隊總教練弗拉貝爾（Mike Vrabel）。隨後，霍林斯在熱身前脫下囚犯造型服裝，改穿這件高中球衣進行賽前熱身。

霍林斯穿的囚犯連身服背後印有「Range 13」字樣，波士頓環球報指出，這是指科羅拉多州佛羅倫斯（Florence）一座聯邦超高度安全監獄中的特殊牢房區，專門關押需要最嚴密管控的囚犯。

霍林斯確實是一位相當「怪咖」的球員。Yahoo體育報導，霍林斯不吃蔬菜、避免喝水（他偏好西瓜汁），而且吃飯時更喜歡用手而不是餐具。

「他大概是最獨特的第一名，」愛國者隊接球員迪格斯（Stefon Diggs）如此形容霍林斯。「他其實教會我很多事情，像是另類醫療、他的生活方式、飲食習慣，以及他每天如何活動。他真的和其他隊友很不一樣。」

霍林斯扮成囚犯進場。 (美聯社)
新英格蘭 超級盃 波士頓

