NFL超級盃2/8登場 Green Day開場表演 邀歷屆MVP球星同台

知名搖滾樂團「年輕歲月」(Green Day)將在超級盃擔任開場表演，歷年MVP球星們也將上台共襄盛舉。(美聯社)

第60屆美式足球超級盃 (Super Bowl LX)決賽即將在2月8日登場，主辦單位11日宣布邀請知名搖滾樂團「年輕歲月」(Green Day)開場表演，同時歷年MVP球星們也將上台共襄盛舉。

據美聯社報導，全國美式足球聯盟(NFL )宣布Green Day將於2月8日在加州聖塔克拉拉市(Santa Clara)李維體育館(Levi's Stadium)為這場盛大賽事拉開序幕，同時為慶祝超級盃60周年，樂團將與歷屆超級盃MVP一同亮相。

來自舊金山 灣區東灣(East Bay)的Green Day成立於1986年，是上個世紀90年代美國龐克音樂主要樂團，也是90年代以後最受歡迎的樂團之一，成員包括主唱兼吉他手比利喬阿姆斯壯(Billie Joe Armstrong)、貝斯手麥克迪恩特(Mike Dirnt)和鼓手特雷庫爾(Tré Cool)三人。

主唱阿姆斯壯發表聲明直言：「我們非常興奮能在自家門口為第60屆超級盃揭開序幕！」並強調：「我們很榮幸能歡迎這群締造超級盃歷史的MVP們，並為全世界球迷開啟這場盛宴，讓我們盡情狂歡！讓我們嗨翻全場、嗨翻全場！」屆時這支搖滾樂團將在舞台上演唱他們最暢銷的經典歌曲。

NFL賽事暨比賽資深總監圖比托(Tim Tubito)聲明也指出：「邀請(舊金山)在地樂團Green Day共同慶祝超級盃60周年，同時向美式足球運動作出卓越貢獻的NFL傳奇人物致敬，無疑是開啟第60屆超級盃的最佳方式。」並補充道：「我們與國家廣播公司體育台(NBC Sports)合作打造這場盛大開幕式，期待為現場與全球球迷帶來一場共享的慶祝饗宴。」

報導指出，開幕式將在賽前娛樂表演之前進行，屆時有男歌手查理普斯(Charlie Puth)演唱美國國歌、鄉村女歌手布蘭迪卡莉(Brandi Carlile)演唱「America the Beautiful」以及可可瓊斯(Coco Jones)演唱「Lift Every Voice and Sing」，至於備受矚目的中場表演嘉賓，今年邀請歌壇當紅炸子雞、波多黎各饒舌歌手「壞痞兔」(Bad Bunny)帶動全場氣氛。