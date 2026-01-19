我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灌沸水通水管損失慘 別信這些網路瘋傳的清潔妙招

雞肉+青菜+玉米餅…農業部長稱「3元可搞定」 WSJ實測結果出爐

NFL超級盃2/8登場 Green Day開場表演 邀歷屆MVP球星同台

編譯俞仲慈／綜合報導
知名搖滾樂團「年輕歲月」(Green Day)將在超級盃擔任開場表演，歷年MVP球星們也將上台共襄盛舉。(美聯社)
知名搖滾樂團「年輕歲月」(Green Day)將在超級盃擔任開場表演，歷年MVP球星們也將上台共襄盛舉。(美聯社)

第60屆美式足球超級盃(Super Bowl LX)決賽即將在2月8日登場，主辦單位11日宣布邀請知名搖滾樂團「年輕歲月」(Green Day)開場表演，同時歷年MVP球星們也將上台共襄盛舉。

據美聯社報導，全國美式足球聯盟(NFL)宣布Green Day將於2月8日在加州聖塔克拉拉市(Santa Clara)李維體育館(Levi's Stadium)為這場盛大賽事拉開序幕，同時為慶祝超級盃60周年，樂團將與歷屆超級盃MVP一同亮相。

來自舊金山灣區東灣(East Bay)的Green Day成立於1986年，是上個世紀90年代美國龐克音樂主要樂團，也是90年代以後最受歡迎的樂團之一，成員包括主唱兼吉他手比利喬阿姆斯壯(Billie Joe Armstrong)、貝斯手麥克迪恩特(Mike Dirnt)和鼓手特雷庫爾(Tré Cool)三人。

主唱阿姆斯壯發表聲明直言：「我們非常興奮能在自家門口為第60屆超級盃揭開序幕！」並強調：「我們很榮幸能歡迎這群締造超級盃歷史的MVP們，並為全世界球迷開啟這場盛宴，讓我們盡情狂歡！讓我們嗨翻全場、嗨翻全場！」屆時這支搖滾樂團將在舞台上演唱他們最暢銷的經典歌曲。

NFL賽事暨比賽資深總監圖比托(Tim Tubito)聲明也指出：「邀請(舊金山)在地樂團Green Day共同慶祝超級盃60周年，同時向美式足球運動作出卓越貢獻的NFL傳奇人物致敬，無疑是開啟第60屆超級盃的最佳方式。」並補充道：「我們與國家廣播公司體育台(NBC Sports)合作打造這場盛大開幕式，期待為現場與全球球迷帶來一場共享的慶祝饗宴。」

報導指出，開幕式將在賽前娛樂表演之前進行，屆時有男歌手查理普斯(Charlie Puth)演唱美國國歌、鄉村女歌手布蘭迪卡莉(Brandi Carlile)演唱「America the Beautiful」以及可可瓊斯(Coco Jones)演唱「Lift Every Voice and Sing」，至於備受矚目的中場表演嘉賓，今年邀請歌壇當紅炸子雞、波多黎各饒舌歌手「壞痞兔」(Bad Bunny)帶動全場氣氛。

超級盃 NFL 舊金山

上一則

MLB／金河成摔傷休兵4到5個月 經典賽南韓先發游擊手換人

下一則

澳網最年長女單選手 45歲大威廉絲首輪惜敗

延伸閱讀

NFL／超級盃2月8日登場 歷屆MVP球星同台 Green Day開場表演

NFL／超級盃2月8日登場 歷屆MVP球星同台 Green Day開場表演
NBA／末節比賽變美式足球 太陽總教練罕見批評吹判尺度

NBA／末節比賽變美式足球 太陽總教練罕見批評吹判尺度
VTA投資380萬元 強化超級盃交通運輸

VTA投資380萬元 強化超級盃交通運輸
聖荷西募資500萬 推超級盃球迷活動

聖荷西募資500萬 推超級盃球迷活動

熱門新聞

林昀儒比賽檔案照。（新華社）

林昀儒終結2年冠軍荒 開季第一站登頂喊「沒想到」

2026-01-11 13:46
日本球星大谷翔平。（美聯社）

經典賽／Netflix獨攬日本轉播權 紐郵：難以想像看大谷要收費

2026-01-12 22:26
前湖人奪冠功臣歐頓。 (美聯社)

NBA／毒癮完換酒癮 前湖人冠軍名將酒駕被逮捕

2026-01-18 20:42
曼菲斯灰熊隊與奧蘭多魔術隊比賽檔案照。（美聯社）

NBA進軍歐洲 向投資人招手 喊出球隊估值衝10億美元

2026-01-12 12:14
Sportico報導，美國職棒日本球星大谷翔平2025年代言收入達1億美元居全球運動界之冠。（美聯社）

MLB／大谷場外收入1億美元全球第一 被喻「棒球界喬丹」

2026-01-15 01:27
柏金斯痛批勇士管理層失能，認為球隊正在「辜負」柯瑞。 (美聯社)

NBA／前總管離隊後全隊走鐘？柏金斯痛批勇士「辜負」柯瑞

2026-01-16 01:00

超人氣

更多 >
洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親

洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親
馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批
郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房

郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房
香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲

香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲
紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE

紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE