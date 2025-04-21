NFL專欄／科羅拉多四分衛 桑德斯是個可造之才

科羅拉多大學四分衛桑德斯。（美聯社）

雖然今年NFL 選秀被譽為「小年」，名將之子、科羅拉多大學四分衛桑德斯 （Shedeur Sanders）雖非頂尖巨星，但無疑是最受矚目的新秀之一。實力不到頂尖，但經過觀察，桑德斯相信是個有潛力的可造之才。

對於四分衛來說，桑德斯6呎1吋的身高較不具優勢，目前對於他的評價也是有些尷尬。「最終將成為平均水準之上的先發」，其實力多久之後會兌現？或到達什麼樣的高度？一切都是極大的未知數。

我認為桑德斯是實力僅次於頂尖大物的潛力股。他的傳球時機掌握精準，敢於嘗試大膽長傳，勇於挑戰小空檔，且準度與落點表現不俗。而背後的膽識和企圖心，是新秀相當重要的特質，確保他不容易心態崩盤。但要小心的是，他這樣風格的傳球，未來被抄截的機會可能較高。

不過根據前NFL四分衛丹尼爾斯（Chase Daniels）的分析，他認為桑德斯的場上閱讀能力出色。

此外桑德斯有時在口袋持球時間較長，逃脫開跑不是非常果斷，花較多時間找目標，可能會讓NFL的衝傳手們有更好的機會。而我認為進入NFL，他的球速跟判斷仍有提升空間，結合原本就不錯的閱讀，有脫穎而出的機會。