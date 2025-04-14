NFL專欄／二刀流杭特完成度高 當外接手更合適

科羅拉多大學的外接手兼角衛，2024海斯曼獎得主杭特（Travis Hunter）。（美聯社）

今年NFL 選秀最受矚目的選手，莫過於罕見的「二刀流」好手，科羅拉多大學的外接手兼角衛，2024海斯曼獎得主杭特（Travis Hunter）。出色的接球能力和神速的反應，讓他成為選秀前幾順位的大熱門。他該打哪個位置各有擁護者，但我認為外接手更為適合。

在接球員的能力上，杭特以不易掌握的啟動節奏和速度著稱，且更恐怖的是他接球後的表現。不論是持球轉身或跑動推進，都能為球隊帶來大碼數進帳，也不意外被評為第一年就能站穩先發的新秀。

角衛方面，杭特反應飛快且衝撞力道讓人看得血脈噴張，防守範圍也大，且與外接手時類似，對球的位置空間感極佳，能收穫不少抄截。

可惜NFL更講究實際貢獻、曝光度和數據。NFL角衛面對一群體能怪物，在被動狀況下吃力不討好，不向你的防守區域傳球已是一種敬意。頂尖角衛不論薪水還是矚目程度，遠遠不如外接手。

若如預期，杭特同時擁有頂尖角衛和外接手的能力，那選外接手當然更為適合。不僅在擁有前幾順位的球隊表現機會多，更有證明自己的空間，其商業價值也遠非角衛可比。且以他的起步技巧，以及硬朗的身體素質與卡位，相信在紅區能有不少貢獻。