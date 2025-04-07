NFL專欄／麥克布萊德成最高薪近端鋒 新世代大戰開打

麥克布萊德。（美聯社）

紅雀三年級近端鋒麥克布萊德（Trey McBride）喜獲延長合約，4年7600萬元，其中4300萬為保證金額，讓他成為全聯盟薪水最高的近端鋒。不過突擊者超級新人近端鋒鮑爾 斯（Brock Bowers）菜鳥年就入選年度第一隊，讓人期待未來兩人的隔空競爭。

麥克布萊德上季貢獻1146碼外加2達陣，進入聯盟三年表現穩定，接球成功率皆超過70%。而且他的接球手感優異，讓人感到他與其他人明顯不同之處。他每次接球平均推進10.3碼也高居聯盟第五。可惜在戰力普通的紅雀，讓他陷入達陣乾旱期非常吃虧。不過他的新合約平均1900萬的年薪超越1700萬出頭的酋長隊凱爾西（Travis Kelce），總額超過5年7500萬的49人隊基特爾（George Kittle）。

相較之下，鮑爾斯第一年就貢獻多達1194碼和5達陣，與手感優異的麥克布萊德相比，鮑爾斯更像個更加高壯的接球員，跑動路徑略勝麥克布萊德，但接球推進和機動性，兩人的體能都非常優秀。

我預期兩年之後，鮑爾斯非常有機會超越麥克布萊德成為第一高薪近端鋒。而兩位年輕近端鋒也將開啟一段近端鋒大戰，就像現在的凱爾西對決基特爾，以及過去蓋茲（Antonio Gates）與岡薩勒斯（Tony Gonzalez）的經典時刻。