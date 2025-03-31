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NFL專欄／海鷹接球陣容變陣 洛克特燃燒最後價值

林育正
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海鷹洛克特（Tyler Lockett）。(美聯社)
海鷹洛克特（Tyler Lockett）。(美聯社)

海鷹未來預期以史密斯-恩吉格巴（Jaxon Smith-Njigba）為接球進攻核心，不僅交易走麥特卡夫（DK Metcalf，而且也釋出十年老將洛克特（Tyler Lockett）。對於關注海鷹較長時間的球迷來說，可說是一個世代的交替，雖有遺憾，但仍帶著尊敬。

沒能搭上2013和2014賽季連續打進超級盃的輝煌時期，洛克特於2015年第三輪69順位被選入海鷹。十年間雖然數次打進季後賽，但已無法複製過去奪冠的強盛實力與氣勢。

但對我來說，洛克特幾次入選聯盟百大球星，實力獲得同儕認可。5尺10不高的身材，仰賴靈巧的路徑跑動，構成深遠威脅。洛克特在這十年間，可說是撐住海鷹，維持競爭力的關鍵之一。十年61達陣的數字，也算夠厲害了。

現在看海鷹的主力接球陣容，除了史密斯-恩吉格巴，還有近年在公羊受到傷勢影響表現不如過去的卡柏（Cooper  Kupp），以及長程武器瓦爾德斯-斯坎特寧 （Marquez Reshard  Valdes-Scantling）。這樣來看，釋出火力輸出更加穩定的洛克特想必未必能獲得許多球迷認同。

但麥特卡夫也提到，他與洛克特和現在的教練團已出現分歧。對麥特卡夫，洛克特寫道：「兄弟，2019年我們成為隊友，2025年以最好朋友的身分離開。」洛克特的經驗與球技，我想在強隊會是好替補，在弱隊也還能給予火力並陪伴新人，相信他能燃燒最後的價值。

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