NFL專欄／麥特卡夫離開海鷹揭內幕 加入鋼人藏風險

麥特卡夫被交易至匹茲堡鋼人，能否發揮自身價值，大家都很關注。（路透資料照片）

在西雅圖 深受球迷喜愛的外接手麥特卡夫（DK Metcalf）被交易至匹茲堡鋼人，並隨即簽下延長合約。然而，內幕消息曝光，他爆料海鷹管理階層出現混亂。不過，轉投先發四分衛人選未定的鋼人隊，也讓他自己陷入一定的風險。

麥特卡夫與海鷹球團不合的原因眾說紛紜。原本外界僅傳聞他希望在2025年球季合約結束前，先爭取到一份大合約。但他在與海鷹前輩林區（Marshawn Lynch）於播客中暢談後透露，問題不僅限於金錢，還涉及球隊轉而以2023年選進的新秀接球員史密斯-恩吉格巴（Jaxon Smith-Njigba）作為進攻核心的策略。

此外，隨著總教練卡洛（Pete Carroll）離開，球隊文化的改變讓他難以適應，尤其是與新任進攻教練葛拉柏（Ryan Grubb）在想法上的極大落差。他更提到，他與老將接球員洛基特（Tyler Lockett）常一起研究比賽影片並向教練團提出建議，但這些意見未被採納。進入海鷹時的舊隊友如今也所剩無幾，讓他感覺像個外人，因而萌生重新開始的念頭。

雖然27歲的麥特卡夫立刻從鋼人獲得了一份4年1億3200萬美元的延長合約，總值在全聯盟外接手中排名第四，其中6000萬美元為保證薪資，但這筆交易仍存在風險。

麥特卡夫要求交易的理由看似合理，但鋼人目前尚未確定真正的先發四分衛，僅有替補老將魯道夫（Mason Rudolph），而與羅傑斯（Aaron Rodgers）的接洽情況也尚不明朗。此外，鋼人還有極具個性的接球員皮肯斯（George Pickens），不確定是否可以合作愉快。特卡夫能否在鋼人發揮自身價值並實現爭冠目標，仍是一個未知數。