我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為攻台做準備？解放軍新型登陸駁船曝光

金秀賢爆劈腿？交往金賽綸也愛Wonder Girls的她

NFL專欄／羅傑斯轉投維京人 有機會創造雙贏

林育正
明星四分衛羅傑斯。（美聯社）
明星四分衛羅傑斯。（美聯社）

明星四分衛羅傑斯（Aaron  Rodgers）將不會留在紐約噴射機，當初以他為號召入隊的隊友逐漸離去。41歲的羅傑斯還未表明是否退休，但若能效法前輩法弗（Brett  Favre）加入維京人，不僅可幫助球隊，更能提升個人歷史地位，有機會創造雙贏。

雖然媒體報導鋼人和巨人對羅傑斯有興趣，但據說他個人偏好維京人。維京人休季沒留住四分衛唐諾德（Sam  Darnold），不過但陣中有接球巨星傑佛森（Justin Jefferson），二號接球員艾迪森（Jordan  Addison）的表現也不錯，羅傑斯或許能帶來加分效果。

歷史地位方面，羅傑斯在噴射機期間讓人感到唏噓不已。若就此退休，從球迷的角度來看，我認為不夠完美。來到攻守都不差的維京人，有機會讓羅傑斯獲得他應得的圓滿句點。

當然，他還有機會挑戰生涯傳球碼數衝到第5名，目前離第5的羅斯利斯伯格  (Ben Roethlisberger)2000碼不到。生涯503次達陣排第5，超越508次的法弗相信也不會是問題。

此外，雖然維京人希望培養新人四分衛麥卡錫 （J.J. McCarthy）接班，但在羅傑斯背後多蹲一下，應該不是壞事。但據傳目前決定權掌握在同樣出身四分衛、曾獲上季年度教練的奧康奈爾（Kevin  O'Connell）手中。羅傑斯要求高且個性鮮明，教練現在應該頗感頭痛。

退休 麥卡錫

上一則

MLB／日職阪神虎讓大聯盟打線吃癟 ESPN形容有如國聯等級球隊

延伸閱讀

美國現象／失蹤的25元禮品卡 鬥垮長島富區女校長

美國現象／失蹤的25元禮品卡 鬥垮長島富區女校長
場邊人語／如何下台 評估未來

場邊人語／如何下台 評估未來
英男花不到1美元買到1806年紀念幣 價格為何能漲80倍

英男花不到1美元買到1806年紀念幣 價格為何能漲80倍
阻OpenAI營利化 馬斯克臨時禁制令請求遭駁回

阻OpenAI營利化 馬斯克臨時禁制令請求遭駁回

熱門新聞

大谷翔平(右)與長嶋茂雄合影。(擷自大谷翔平IG)

大谷翔平合影長嶋茂雄 日本棒球英雄會面令球迷淚目

2025-03-15 13:36
斯威雅蒂在比賽中向裁判抱怨。(歐新社)

網球／被17歲天才打到崩潰 斯威雅蒂對球僮怒揮球遭噓

2025-03-14 23:59
道奇隊弗里曼（Freddie Freeman）挑戰海膽。（擷自大谷翔平IG）

大谷翔平請客 177公斤鮪魚上桌 弗里曼挑戰海膽吃完笑了

2025-03-16 13:18
勇士隊球星庫明加傷癒即將復出。(路透資料照片)

NBA／勇士連勝還有好消息 庫明加有望復出打國王

2025-03-12 00:14
巴特勒加入後勇士戰績直線上升。(路透)

NBA／為勇士出賽11戰奪10勝 巴特勒還創54年來罕見紀錄

2025-03-08 02:10
道奇隊遠征東京，班達、史考特、史奈爾帶回滿滿戰利品。圖／取自道奇官方IG

MLB／逛超商遇到大谷翔平賣飯糰 史奈爾：我認識他

2025-03-15 16:58

超人氣

更多 >
影帝之死再添疑雲 醫：金哈克曼妻推斷死亡後「曾電話約看診」

影帝之死再添疑雲 醫：金哈克曼妻推斷死亡後「曾電話約看診」
綠卡工程師入境被拘留 母稱他被脫光衣服「暴力審問 」

綠卡工程師入境被拘留 母稱他被脫光衣服「暴力審問 」
中版金賽綸？未成年「小趙麗穎」搭大10歲男星 網喊要報警

中版金賽綸？未成年「小趙麗穎」搭大10歲男星 網喊要報警
失蹤近一年 加州華女恐被謀殺 洋丈夫首發聲

失蹤近一年 加州華女恐被謀殺 洋丈夫首發聲
首批260多名黑幫移民 從美國運至薩爾瓦多監獄

首批260多名黑幫移民 從美國運至薩爾瓦多監獄