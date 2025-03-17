NFL專欄／羅傑斯轉投維京人 有機會創造雙贏

明星四分衛羅傑斯。（美聯社）

明星四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers）將不會留在紐約噴射機，當初以他為號召入隊的隊友逐漸離去。41歲的羅傑斯還未表明是否退休 ，但若能效法前輩法弗（Brett Favre）加入維京人，不僅可幫助球隊，更能提升個人歷史地位，有機會創造雙贏。

雖然媒體報導鋼人和巨人對羅傑斯有興趣，但據說他個人偏好維京人。維京人休季沒留住四分衛唐諾德（Sam Darnold），不過但陣中有接球巨星傑佛森（Justin Jefferson），二號接球員艾迪森（Jordan Addison）的表現也不錯，羅傑斯或許能帶來加分效果。

歷史地位方面，羅傑斯在噴射機期間讓人感到唏噓不已。若就此退休，從球迷的角度來看，我認為不夠完美。來到攻守都不差的維京人，有機會讓羅傑斯獲得他應得的圓滿句點。

當然，他還有機會挑戰生涯傳球碼數衝到第5名，目前離第5的羅斯利斯伯格 (Ben Roethlisberger)2000碼不到。生涯503次達陣排第5，超越508次的法弗相信也不會是問題。

此外，雖然維京人希望培養新人四分衛麥卡錫 （J.J. McCarthy）接班，但在羅傑斯背後多蹲一下，應該不是壞事。但據傳目前決定權掌握在同樣出身四分衛、曾獲上季年度教練的奧康奈爾（Kevin O'Connell）手中。羅傑斯要求高且個性鮮明，教練現在應該頗感頭痛。