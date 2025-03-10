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NFL／為指揮官隊再戰 華格納傳奇不死

林育正
華盛頓指揮官隊老將線衛華格納。（美聯社）
華盛頓指揮官隊老將線衛華格納。（美聯社）

近期不少NFL球員遭釋出，在人事大調動的狀況中，最讓我感到開心的，是華盛頓指揮官34歲老將線衛華格納（Bobby Wagner）續約的消息。他的好身手和傳奇能夠延續，希望能幫助上季打出驚奇的指揮官在下季更進一步。

華格納續約1年，年薪最高可達950萬美元，其中800萬為保證金額。華格納本季累計132次擒抱、2次擒殺、8次衝撞四分衛。雖然已34歲，但包括2024賽季在內，他已經連續11年入選年度最佳陣容，今年則入圍了年度最佳第二隊。此外，他本季防守上場比例達99%，錯失擒抱率5.7%甚至比他在海鷹的幾個球季還要低。

華格納在球場上深受同儕尊敬，有人稱他為傳奇，有人甚至斷言他未來將進入名人堂。此外，他也是球員互相投票選出的NFL百大球星常客。指揮官近期補進了前49人接球員、過去常在國聯西區與華格納交鋒的山謬（Deebo  Samuel）。球隊的補強與成長，相信也是握有超級盃冠軍經驗的華格納願意續戰的原因之一。

在賽場上，華格納就像是跑鋒的鏡像。跑鋒鑽向進攻鋒線開出的路線，而華格納則是試圖往那狹小空隙衝去擋住跑鋒，甚至殺進去完成擒殺。華格納已陪伴球迷13年，如今能續戰並幫助年度最佳進攻新秀四分衛丹尼爾斯（Jayden Daniels），讓人感到振奮。

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