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NFL／49人山謬轉隊指揮官 將再創全能高峰？

林育正
已有風聲傳出，49人外接手山謬將被交易到指揮官。（路透）
已有風聲傳出，49人外接手山謬將被交易到指揮官。（路透）

雖然已有風聲傳出，但49人將外接手山謬（Deebo  Samuel）交易到指揮官，換取第五輪籤，勢必對球隊的戰術配置產生極大影響，也帶有世代更迭的意味，讓我看了有些難過。

2019年，49人在第二輪第36順位選中山謬。雖然他不是每個賽季都能突破千碼、身材高大的超級球星，但他卻是當時49人最令人震撼的球員之一。只要開球前他換位變陣，或是開球後朝四分衛的方向跑動，甚至一開始就列陣在進攻鋒線或其他接球員之後，都會讓我心跳加速，期待接下來的10秒。

無論是小拋球、短傳，或是假裝交給跑鋒後再將球送到山謬手上，他顛覆了一般外接員的打法。速度、反應和稍壯的體型，讓他以帶球跑聞名。別人是可以接球的跑鋒，他則是可以衝球的外接手。不僅實屬罕見，也讓我們見識到夏納罕（Kyle  Shanahan）充滿創意的進攻戰術。

2021賽季，他斬獲生涯最高的1405碼，入選年度第一隊。49人能在2019和2023賽季闖進超級盃，他絕對功不可沒。他不僅數據亮眼，更能為球迷帶來娛樂性，並讓敵手在開球前就傷透腦筋，堪稱特別的球員。

對於他主動要求離隊，總管林區（John Lynch）表示山謬需要一個新的開始。還在29歲的當打之年，他將加入擁有年度最佳進攻新秀丹尼爾斯（Jayden  Daniels）的指揮官，球隊競爭力更上一層樓。相較之下，49人今年選秀前四輪擁有五個籤位，因此一個五輪籤或許顯得相對普通。

總而言之，感謝山謬為舊金山帶來的精采貢獻。

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