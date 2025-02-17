NFL／超級盃慘敗教訓 酋長陣容改造有2大重點

酋長明星近端鋒凱爾西在超級盃神遊的表現，讓球迷不滿意。(路透資料照片)

上周堪薩斯酋長以22比40的難堪比數輸掉超級盃 ，無法完成史無前例的三連霸。進攻鋒線在對上老鷹防守鋒線時明顯處於劣勢，外接手整體表現也差強人意，這可能是今年選秀最需補強的部分。

老鷹防守鋒線即使不用突襲四分衛，仍造成6次擒殺；且在左截鋒出狀況後，反倒是原左哨鋒圖尼（Joe Thuney）代打，左哨鋒則由經驗不多的卡里安多（Mike Caliendo）上場，調度較不尋常。接下來進攻鋒線必須加強深度。此外，狀況不斷的右截鋒泰勒（Jawaan Taylor）還有兩年合約。

據傳酋長內部要求明星近端鋒凱爾西（Travis Kelce）盡快表態是否退休 。他在超級盃神遊的表現，相信也讓人不滿意。萊斯（Rashee Rice）的受傷導致菜鳥沃錫（Xavier Worthy）獨木難支。酋長接球陣容若只看老將名單，表面上看起來不錯，但缺乏實際與穩定戰力。

史密斯-舒斯特（JuJu Smith-Schuster）、霍普金斯（DeAndre Hopkins）和布朗（Marquise Brown）的合約也都到期，酋長高層必須在這3位老將之間做出取捨。

本屆選秀，酋長在前兩輪各有1支後段籤，就算直接投資 這兩個重要位置，也仍算合理。