我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普排除烏克蘭與俄國談停火？澤倫斯基：滿足3條件就接受

NBA全明星賽／柯瑞不負眾望獲MVP 賽後笑答世報提問

NFL／超級盃慘敗教訓 酋長陣容改造有2大重點

林育正
酋長明星近端鋒凱爾西在超級盃神遊的表現，讓球迷不滿意。(路透資料照片)
酋長明星近端鋒凱爾西在超級盃神遊的表現，讓球迷不滿意。(路透資料照片)

上周堪薩斯酋長以22比40的難堪比數輸掉超級盃，無法完成史無前例的三連霸。進攻鋒線在對上老鷹防守鋒線時明顯處於劣勢，外接手整體表現也差強人意，這可能是今年選秀最需補強的部分。

老鷹防守鋒線即使不用突襲四分衛，仍造成6次擒殺；且在左截鋒出狀況後，反倒是原左哨鋒圖尼（Joe Thuney）代打，左哨鋒則由經驗不多的卡里安多（Mike Caliendo）上場，調度較不尋常。接下來進攻鋒線必須加強深度。此外，狀況不斷的右截鋒泰勒（Jawaan Taylor）還有兩年合約。

據傳酋長內部要求明星近端鋒凱爾西（Travis Kelce）盡快表態是否退休。他在超級盃神遊的表現，相信也讓人不滿意。萊斯（Rashee Rice）的受傷導致菜鳥沃錫（Xavier Worthy）獨木難支。酋長接球陣容若只看老將名單，表面上看起來不錯，但缺乏實際與穩定戰力。

史密斯-舒斯特（JuJu Smith-Schuster）、霍普金斯（DeAndre Hopkins）和布朗（Marquise Brown）的合約也都到期，酋長高層必須在這3位老將之間做出取捨。

本屆選秀，酋長在前兩輪各有1支後段籤，就算直接投資這兩個重要位置，也仍算合理。

超級盃 投資 退休

上一則

場邊人語／方向不對 主攻辭退

下一則

NBA／新秀登明星賽 格林批新賽制「太荒唐」

延伸閱讀

飛翔吧，老鷹

飛翔吧，老鷹
設計超級盃Logo 26歲藝術家以串珠彰顯在地文化

設計超級盃Logo 26歲藝術家以串珠彰顯在地文化
49人擬交易明星外接手塞繆爾？華人球迷惋惜

49人擬交易明星外接手塞繆爾？華人球迷惋惜
幸運女神失靈 泰勒絲超級盃挺男友卻遭全場噓爆

幸運女神失靈 泰勒絲超級盃挺男友卻遭全場噓爆

熱門新聞

世界乒乓球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽，林詩棟獲得男單冠軍。（新華社）

WTT新加坡大滿貫賽孫穎莎奪魁 19歲林詩棟登世界第1

2025-02-09 10:20
老鷹隊在本屆超級盃賽事中「甜蜜復仇」，最終以40：22拿下，粉碎酋長隊挑戰NFL史上首支三連霸球隊的美夢。(美聯社)

超級盃／40：22 老鷹封王 酋長3連霸夢碎

2025-02-09 22:18
梅伊。(路透)

MLB／生菜刺穿食道 道奇投手還原恐怖經歷「我可能撐不過那一晚」

2025-02-14 23:00
網球巨星安德瑞阿格西（右）和葛拉芙（左）的兒子將代表母親的祖國德國參加世界棒球經典賽資格賽。（路透）

網球傳奇阿格西之子當投手 代表德國力拚晉級經典賽

2025-02-15 15:01
台灣拳擊女將林郁婷去年在巴黎奧運女子拳擊57公斤級賽事勇奪金牌。路透

不滿國際奧會允許林郁婷和克莉芙參賽 國際拳總將提訴訟

2025-02-10 12:24
林書豪帥氣現身明星賽新秀挑戰賽。(視頻截圖)

NBA／新秀挑戰賽 林書豪擔任總教練 帥氣現身

2025-02-15 01:47

超人氣

更多 >
1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費
韓24歲「最美童星」金賽綸家中身亡 再也等不到她復出

韓24歲「最美童星」金賽綸家中身亡 再也等不到她復出
洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名

洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名
強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉

強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉
疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌

疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌