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超級盃／川普、泰勒絲「同場」觀戰 梅西也來了

體育新聞組／綜合報導
足壇巨星梅西（中）也到場助陣，並和希爾（左）、帕森斯（右）合影。(美聯社)
足壇巨星梅西（中）也到場助陣，並和希爾（左）、帕森斯（右）合影。(美聯社)

2025年第59屆超級盃於9日晚間在紐奧良凱撒超級巨蛋正式點燃戰火，這場備受矚目的賽事再度吸引全美目光。

堪薩斯城酋長隊在當家四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）的帶領下，力圖挑戰NFL史上首次三連霸的偉業；而費城老鷹隊（Philadelphia Eagles）則由明星四分衛赫茲（Jalen Hurts）領軍，誓言報前仇，力求復仇。

這場對決不僅關乎兩隊榮譽，更因眾多名人現身觀賽而星光熠熠。美國總統川普（Donald Trump）成為首位出席超級盃的現任總統，而阿根廷足壇巨星梅西（Lionel Messi）也到場助陣。

至於酋長近端鋒凱爾西（Travis Kelce）的天后女友泰勒絲（Taylor Swift）更是矚目焦點；她過去曾多次表態支持民主黨候選人，對照川普親自蒞臨觀戰，也被媒體戲稱為超級盃的另類對決。

此外，中場秀部分由饒舌天王肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）獨挑大樑，為觀眾獻上精彩表演。肯卓克拉瑪曾在第56屆超級盃中與史奴比狗狗（Snoop Dogg）、阿姆（Eminem）、50 Cent、Dr. Dre以及瑪麗布萊姬（Mary J. Blige）同台演出，代表作如「Not Like Us」、「Humble」和「DNA」等經典曲目再次點燃現場氣氛。

比賽開打前，川普還前往會見因紐奧良恐怖攻擊事件受影響的家庭。紐奧良在2025年第一天曾發生一起卡車撞人事件，導致15人不幸身亡、數十人受傷，轉播單位隨即播放了一段影片，向受到紐奧良恐攻、洛杉磯野火及北卡羅來納颶風等災害影響的受害者致以敬意。

天后泰勒絲為酋長凱爾西加油。(路透)
天后泰勒絲為酋長凱爾西加油。(路透)

超級盃 川普 泰勒絲

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