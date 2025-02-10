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超級盃／前年不敵酋長…老鷹攻守俱佳 寫甜蜜復仇劇本

記者藍宗標／即時報導
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費城老鷹隊以40：22擊敗堪薩斯市酋長隊，奪下隊史第2座超級盃，酋長無緣成為史上首支3連霸球隊。(美聯社)
費城老鷹隊以40：22擊敗堪薩斯市酋長隊，奪下隊史第2座超級盃，酋長無緣成為史上首支3連霸球隊。(美聯社)

倍受矚目的第59屆NFL美式足球超級盃9日點燃戰火，費城老鷹隊主宰戰場，踢完前兩節已經大幅領先24分，一路保持優勢以40：22擊敗堪薩斯市酋長隊，奪下隊史第2座超級盃，酋長無緣成為史上首支3連霸球隊。

本屆超級盃在紐奧良凱撒超級巨蛋進行，推算湧進大約76000人觀戰，美國總統川普（Donald Trump）成為首位親臨超級盃的現任總統，足球天王梅西（Lionel Messi）、流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）也到場參與盛會。

老鷹前年在超級盃以35：38不敵酋長，挑戰隊史第2冠失利，今年以壓倒性優勢復仇成功，繼2018年第52屆超級盃擊敗超級四分衛布雷迪（Tom Brady）領軍的新英格蘭愛國者隊後，暌違7年再嘗超級盃封王滋味。

酋長近6年5次挺進超級盃，也是史上第4支連續3年在超級盃亮相的球隊，馬霍姆斯前兩節被抄截兩次，全場傳球成功率不佳，挑戰個人第4座超級盃失利，酋長未能奪下隊史第5冠。

NFL史上共有8隊完成超級盃2連霸，包括綠灣包裝工、邁阿密海豚、匹茲堡鋼人、舊金山49人、達拉斯牛仔、丹佛野馬、愛國者、酋長；其中包裝工在1966年奪下NFL冠軍，1967年首屆超級盃開踢後連續兩屆封王，仍是NFL成立105年來，唯一連續3年奪冠的隊伍。

回顧比賽過程，老鷹四分衛赫茲（Jalen Hurts）在第1節還剩6分15秒時，在達陣區前1碼衝跑推進，幫助球隊率先得分，艾利亞特（Jake Elliott）加踢成功，以7：0領先。

老鷹第二節火力全開，艾利亞特踢球追加3分，德吉恩（Cooper DeJean）抄截酋長四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）傳球後，自己衝跑達陣；接著還剩1分35秒時，赫茲傳球12碼給布朗（A.J. Brown）達陣，老鷹一共攻下17分，拉大比數差距。

老鷹攻擊火力不斷，第3節艾利亞特踢球、赫茲傳球46碼給史密斯（DeVonta Smith）達陣，拉大到34：0領先；酋長直到最後34秒終於開張，馬霍姆斯傳球24碼給渥錫（Xavier Worthy）攻下6分。

酋長大勢已去，比賽進入最後一節，老鷹再靠艾利亞特兩次踢球攻下6分，團隊得分達到40分；馬霍姆斯在終場前2分54秒、1分48兩度傳球達陣，這兩波攻勢追回16分，老鷹終場仍以18分之差獲勝。

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